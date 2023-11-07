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Yerel 500 kamera ile saniye saniye izliyorlar! O ilçede sürücülere ceza yağdı
Yerel

500 kamera ile saniye saniye izliyorlar! O ilçede sürücülere ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:04:00 -
500 kamera ile saniye saniye izliyorlar! O ilçede sürücülere ceza yağdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik denetimleri drone ve kameralarla devam ediyor. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, hatalı sollama gibi trafik kural ihlalleri tespit ediliyor. 90 dakika içinde çoğunluğu yaya geçidinde yayaya yol vermeyen araçlar ve kask takmayan motosiklet sürücüleri olmak üzere 120 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Trafik Tescil Amirliği'ne bağlı ekipler ilçe genelinde trafik denetimlerine devam ediyor. Drone ile ilçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalar ve ilçedeki 500 kamera ile yapılan denetimlerin ilk amacı vatandaşların can güvenliği olarak belirtilirken, kural tanımaz sürücülerin de kameralar aracılığıyla tespitinin yapıldığı aktarıldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan haber merkezinde Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından, halkın can güvenliği ve kamu düzeni sağlamak için farklı saat dilimlerinde her gün ikişer saat kamaralardan denetim yapıldığı belirtilirken, ilçe giriş-çıkışları, ana cadde ve sokaklardaki 120'si hareketli, 500 noktaya yerleştirilen EDS görüntüsü alınarak kural ihlali yapanların plakalarına ihlali yapılan maddeler eklenerek, adreslerine tebligat gönderiliyor.
EDS kameralarından yapılan denetimler dahilinde yaya geçitlerinde yaya üstünlüğü, kask takmama, araç kullanırken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, trafik ışığı ihlali , yayalara ait, motorlu araçların girişi yasak olan sokaklarda giren, park yasağı bulunan alanlardaki araçlar tespit edilerek cezaları araç sahiplerinin adreslerine postalanıyor. Uygulama ya da trafik polisi görmediği için kural tanımayanların kameralardan tespit edildiği bu yöntem ile özellikle kask takma zorunluğunun farkına varılması isteniyor.

85 bin nüfuslu turistik ilçede yaklaşık 50 bin motosiklet ve sürücüsü bulurken 2023 yılı içinde, 9 elektrikli scooter yaralanmalı kazası, 77 motorlu bisiklet yaralanmalı kazası, 314 motosiklet yaralanmalı kazası olurken bu kazalarda yüzlerce sürücü ve yolcunun yaralandığı 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

'DRONLU UYGULAMALARDA YAPILIYOR'

Haftanın her günü farklı sokak ve caddelerde yapılan denetimlerde trafik ekipleri drone ile havadan kural ihlallerini tespit ederek uygulama yapan ekiplere haber veriyor. Uygulamayı fark edip dönenler, başka sokaklara kaçanların çoğunluğunu kask takmayan motor sürücüleri olduğu belirtildi.

'90 DAKİKADA 120 PLAKAYA CEZA YAZILDI'

Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri Elektonik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden, ilçe genelinde yapılan uygulamalar ve dron uygulamaları ile 90 dakika içinde çoğunluğu yaya geçidinde yayaya yol vermeyen araçlar ve kask takmayan motosiklet sürücüleri olmak üzere 120 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetlemelerde scooter olarak geçen elektrikli kaykay sürücüleri de uyarıldı.
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