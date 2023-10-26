500 gazeteci Filistin'e ses oldu!
Anadolu Yayıncılar Derneği, Filistin davasına destek olan 500 gazeteci ile ortak bir bildiri imzaladı. Yapılan açıklamada, "Siyonist sermaye batı medyasını esir almış durumda. İsrail medyası Filistin’de bir karartma uyguluyor." denildi.
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Filistin davasına destek olan 500 gazeteci ile ortak bir bildiri imzaladı.
AYD'den yapılan açıklamada, "İsrail 75 yıldır Filistin halkına zulmediyor. Filistin halkı açlık, susuzluk altında inliyor. Çocuklar ölüyor kadınlar ölüyor. Dünyayı yönetenler adeta kör ve sağırlar. Batılı medya suskun. İsrail’in yaptığı soykırımı görmezden geliyor. Dünyanın jandarması olan ABD İsrail’in katliamını destekliyor. Siyonist sermaye batı medyasını esir almış durumda. İsrail medyası Filistin’de bir karartma uyguluyor. Bu noktada biz 500 gazeteci bu zulme hayır diyoruz. 500 ulusal ve yerel gazeteci Filistin halkının sesi olmak için bu bildiriye imza verdiler. Bizler İsrail halkına düşman değiliz. İsrailli çocuklar da kadınlar da değerlidir. Bizler Siyonist soykırıma karşıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın, Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in zulümlerine “one minute” demişti. Yiğitçe bir duruş ortaya koymuştu. Bizlerde vicdanlı Türk medyası olarak İsrail medya ambargosuna “one minute“ diyoruz. Sesi kesilen Filistin halkının sesi olacağız… Son olarak bizlere her daim destek olan Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan Bey’e teşekkür ediyoruz. Kendisi eski radyocu olduğu için bize her zaman destek veriyor. Ayrıca İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’a da teşekkür ediyoruz." denildi.
500 gazeteci ortak basın bildirisi: Filistin'e ses oldular
500 gazetecinin ortak basın bildirisi şu şekilde:
"İSRAİL SOYKIRIMINI DURDURUN!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
1948 yılında kurulan İsrail’in Filistin topraklarındaki uluslararası hukuka aykırı eylemleri artarak devam etmektedir. Filistin toprakları 75 yıldır işgal altındadır. Bu süre içerisinde maalesef kan, göz yaşı, katliam eksik olmamıştır.
Bugünlerde ise İsrail Devleti soykırım yapmaktadır.
İşgal ve katliamlara sessiz kalan ve katliamların son bulması için çaba göstermeyen ülkeleri hem tarih hem vicdan sahibi halklar yargılayacaktır. İsrail’in Başbakanı Netanyahu, dünyanın gözleri önünde işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım gerçekleştirmekte ve savaş suçu işlemektedir.
Netanyahu yargılanmalıdır.
ABD Başkanı Biden Soykırım ve savaş suçuna ortak olmaktan derhal vazgeçmelidir.
Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail Gazze için 'topyekûn abluka' kararı alarak elektrik, su, gıda ve akaryakıt tedarikini keserek insanlık suçu işlemiştir. Buna bir son verilmelidir.
İsrail hastane, okul, cami, kilise gibi masum sivillerin bulunduğu yerleri yoğun bombardıman altına alarak binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve bir o kadar da sivilin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu saldırılar açıkça bir soykırımdır.
1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ihlal edilmiştir. Sivil yerleşim yerleri bombalanarak yapılan saldırılarda kadın çocuk demeden insanlar katledilmiştir. Uluslararası örgütler hemen harekete geçmelidir. Yeryüzü insanlığın ortak malıdır. Dili, dini, ırkı fark etmeden tüm insanlık Filistin’in yanında olmalı ve Filistin devleti kurulmalıdır.
İslam ülkelerinin liderleri halklarının tepkilerine kulak vermelidir.
Batı emperyalizmine karşı, Siyonizm’e karşı İsrail terörüne karşı, yapılan soykırıma karşı, ortak tavır almalı batının çıkarlarına hizmet etmemelidir. Bu mesele sadece Müslümanları ilgilendirmemektedir. Kudüs, ilahî dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam açısından kutsal bir şehirdir. Dünya barışı, ancak tüm kültürlerin, ilahi dinlerin ve halkların böylesi kutsal bir şehirde bir arada olması ile mümkündür.
Bu vahşetin, soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletlerde veto yetkisine sahip 5 daimi ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık harekete geçmelidir. İslam Konferansı Teşkilatı savaşı durdurmak için gerekirse askeri müdahale seçeneğini masaya taşımalıdır.
Bir başka önemli nokta ise Batı Medyasının ikiyüzlü tavrıdır. Katliamı yapan İsrail olunca sesleri çıkmamaktadır. İsrail yanlısı küresel reklam şirketleri Batı Medyasını kontrol altına almıştır. Bizler vicdanlı 500 gazeteci Filistinli mazlum insanların sesi olacağız.
Öte yandan İsrail halkı inancı ve kültüründen dolayı hedef olmamalıdır. Bizler hiçbir din ya da millete düşman değiliz. Masum İsrailli çocuk ve kadınlar da bizim için değerlidir. Hatta sağduyulu Yahudiler de bizim insanlık adına paydaşımızdır.
Bizler, onlarca yıldır süren bu işgale ve soykırıma karşı duranların safında yer alıyoruz. Halen devam eden bu soykırıma, İsrail terörüne, insanlık suçu olan saldırılara ve hukuk ihlallerine “DUR” diyoruz.
Filistin halkının sesi biz olacağız."
Filistin bildirisine imza veren gazeteciler
1 SİNAN BURHAN AYD BAŞKANI - MHA GENEL YAYIN YÖNETMENİ
2 HANDE FIRAT HÜRRİYET GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
3 YAVUZ DONAT SABAH GAZETESİ YAZARI
4 SEDAT BOZKURT KISA DALGA YAZARI
5 MURAT YANCI DEMİRÖREN MEDYA GURUP BAŞKANI
6 MURAT ÇİÇEK TÜRK MEDYA İCRA KURULU BAŞKANI
7 MAHMUT ÖVÜR SABAH GAZETESİ YAZARI
8 ZAFER ŞAHİN MİLLİYET GAZETESİ YAZARI
9 ABDULKADİR SELVİ HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI
10 MUSTAFA YILMAZ TV 5 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
11 TAHA DAĞLI HABER GLOBAL GENEL YAYIN YÖNETMENİ
12 ALİ ADAKOĞLU MİLAT GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
13 ERKAN TAN TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI YAZAR
14 NUH ALBAYRAK STAR GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
15 ÖZAY ŞENDİR MİLLİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
16 ÜNAL KAYA BENGÜ TÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ
17 YÜCEL KOÇ TÜRKİYE GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
18 ESRA ELÖNÜ STAR GAZETESİ YAZARI
19 HACI YAKIŞIKLI TV 100 YAZARI
20 NEDİM ŞENER HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI
21 YUSUF ZİYA CÖMERT KARAR GAZETESİ YAZARI
22 EMİN PAZARCI AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
23 MELİK YİĞİTEK TÜRK MEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ
24 ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU YAZAR SİYASET BİLİMCİ
25 AKİF BÜLBÜL TÜRKİYE GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
26 MEHMET ACET KANAL 7 ANKARA TEMSİLCİSİ
27 ÖZLEM DOĞAN MİLAT GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
28 FADİME ÖZKAN STAR GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
29 RAHİM ER TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI
30 KADİR YILDIZ TÜRK GÜN GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
31 DENİZ GÜREL TV 100 ANKARA TEMSİLCİSİ
32 OSMAN ATEŞLİ HABER 7 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
33 HAKKI ÖCAL GAZETECİ YAZAR
34 ERSİN ÇELİK YENİ ŞAFAK İNTERNET GENEL YAYIN TÖNETMENİ
35 EDİP ÜZEN MEMURLAR NET GENEL YAYIN YÖNETMENİ
36 FULYA ÖZTÜRK CNN TÜRK ÖZEL HABERLER ŞEFİ
37 FAZLI ŞAHAN YENİ ŞAFAK GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
38 SERDAR ARSEVEN MİLAT GAZETESİ GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ
39 BUKET AYDIN HABERAT GENEL YAYIN YÖNETMENİ
40 CENGİZ ER SÜPERHABER.COM
41 MÜCAHİT ÖZDEMİR DOĞU GAZETESİ Y.K.B.
42 KENAN MACİT MEDYA İHTİSAS GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI
43 ADEM METAN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ
44 İHSAN AKTAŞ ARAŞTIRMACI
45 CELAL ÇAMUR GAZETECİ
46 MEVLÜT YÜKSEL UYGAR BAŞKANI - SÜPER HABER
47 BÜLENT AYDEMİR GAZETECİ YAZAR
48 FAZIL DUYGUN GAZETECİ
49 MURAT KELKİTLİOĞLU MASTER HABER
50 BİLAL ÇETİN GAZETECİ YAZAR
51 M. TACETTİN KUTAY AKŞAM GAZETESİ YAZARI
52 HALE KAPLAN STAR GAZETESİ YAZARI
53 SABRİ ŞAHSUVAR YENİ AKİT GAZETESİ YAZARI
54 İDRİS SARUHAN YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI
55 OSMAN ALTINIŞIK GAZETECİ
56 FATİH TEKECİ HÜRRİYET ANKARA EKİ HABER KOORDİNATÖRÜ
57 ESRA GEZGİNCİ TELEVİZYON PROGRAMCISI
58 ERDEN KARAOĞLU TRT HABER MÜDÜRÜ
59 LAMİA AYHAN TRT HABER ANKARA HABER MÜDÜRÜ
60 FEVZİ ÇAKIR HABER TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ
61 KEMAL ÖZTÜRK HABER TÜRK YAZARI
62 SEVDA TÜRKÜSEV GAZETECİ YAZAR
63 BAŞAK ŞENGÜL TV 100 MODERATÖRÜ
64 PINAR IŞIK ARDOR TV 100 MODERATÖRÜ
65 NURAYDIN ARIKAN GAZETECİ
66 NEVZAT ÇİÇEK INDEPENDENT TÜRKÇE GENEL YAYIN YÖNETMENİ
67 GÜNGÖR YAVUZASLAN TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER ULUSLARARASI GAZ. DER. BŞK.
68 DOÇ. DR. İSMAİL ÇAĞLAR TAKVİM GAZETESİ YAZARI
69 ERDAL GÜVEN AJANS HABER GENEL YAYIN YÖNETMENİ
70 SABİHA AKDEMİR KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (BASINDAN SORUMLU)
71 SİBEL ERASLAN STAR GAZETESİ YAZARI
72 EMİNE DOLMACI GAZETECİ YAZAR
73 İBRAHİM KARAGÜL GAZETECİ YAZAR
74 HACER HANİÇ TV 100 YAZARI
75 FARUK DEMİREL SHOW TV ANKARA TEMSİLCİSİ
76 MUSTAFA PALA ÜLKE TV ANKARA TEMSİLCİSİ
77 NİSA EFENDİOĞLU TRT SPİKERİ
78 NİHAT NASIR DİRİLİŞ POSTASI YAZARI
79 EMETİ SARUHAN TRT
80 ŞEBNEM SUNAR KÜÇÜK TV SPİKERİ
81 IŞIL AÇIKKAR TV SPİKERİ
82 FUAT UĞUR TV 100 YAZARI
83 İBRAHİM USLU RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI
84 SERKAN FIÇICI GAZETECİ YAZAR
85 OSMAN BEKAR GAZETECİ
86 TAHİR SARIKAYA BEYAZ TV PROGRAM SUNUCUSU
87 ERSİN ERCAN DEMİRÖREN HABER AJANSI ANKARA HABER MÜDÜRÜ
88 ŞEMSETTİN KUZECİ KERKÜK GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
89 CAHİDE HAYRÜNİSA ÇİÇEK INDEPENDENT TÜRKÇE YAZARI
90 YAKUP KÖSE STAR GAZETESİ YAZARI
91 BELMA ŞAHANER TRT1 RADYO
92 VEYSEL KARAHAN DİJİTAL GASTE GENEL YAYIN YÖNETMENİ
93 ALİYE TULUM DİJİTAL GASTE HABER KOORDİNATÖRÜ
94 YUSUF ALABORDA TÜRK MEDYA SAVUNMA DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
95 İDİL BELDEK BENGÜ TÜRK MUHABİRİ
96 ŞEBNEM BURSALI AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ - GAZETECİ
97 CEM AÇIKGÖZ BENGÜ TÜRK PROGRAM MÜÜDÜRÜ SPİKER
98 YAVUZ SELİM GÜNEŞ MİSVAK MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ
99 ŞAHİN GÜNEŞ MİSVAK MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ
100 TÜLAY GÖKÇİMEN GAZETECİ
101 KÜBRA KURUALİ NİHAYET DERGİ EDİTÖRÜ ALBAYRAK MEDYA
102 HASAN ÖZTÜRK ÜLKE TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ
103 MERVE AKBAŞ NİHAYET DERGİ ALBAYRAK MEDYA
104 MEHMET YAZIHARMAN KANAL 7 HABER DAİRE BAŞKANI
105 HACİ TÜRKAN GAZETECİ
106 HASAN ÖYMEZ TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
107 NESLİHAN ÖNDER YENİŞAFAK GAZETESİ MUHABİRİ
108 DİCLE CANOVA CNN TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ
109 MUSTAFA YILDIZ ÜLKE TV HABER MÜDÜRÜ
110 BANU EL A HABER
111 ZAHİD AKMAN KANAL 7 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
112 MEHMET AKİF ERSOY HABER TÜRK TV MODERATÖR PROGRAM YAPIMCISI
113 AHMET ERGEN DOĞUŞ MEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ
114 EMRAH ALTUNKAYA ANADOLU AJANSI
115 METİN ALGÜN A HABER TV HABER KOORDİNATÖRÜ
116 SABRİ İŞBİLEN TRT HABER, HABER KOORDİNATÖR YARDIMCIS
117 SEVAL YILMAZTEKİN TRT YURT HABERLERİ MÜDÜRÜ
118 ALİ COŞKUN TRT HABER MUHABİRİ
119 EMİN KUVAT TRT HABER MUHABİRİ
120 AĞULCAN ATILKAN TRT HABER MUHABİRİ
121 HALİS GÖKGÖZ KANAL 7 ANKARA HABER MÜDÜRÜ
122 SEMANUR SÖNMEZ YAMAN GAZETECİ
123 ENES POLAT TRT HABER KOORDİNATÖR YARDIMCISI
124 AHMET TAŞ TRT HABER MUHABİRİ
125 YİĞİTCAN KARATEPE TRT HABER MUHABİRİ
126 YASEMİN ASAN TRT HABER MUHABİRİ
127 MUHAMMED ALİ PEHLİVAN TRT HABER MUHABİRİ
128 ZEKİ BAHÇE EHA MEDYA
129 ARZU ERDOĞRAL İSTİKLAL GAZETESİ YAZARI
130 ADNAN KARAKUŞ TRT HABER
131 BEHÇET ALKAN AA
132 MEHMET GÖKTÜRK TİCARİ HAYAT GAZETESİ
133 GURBET ECE TRT SPİKERİ
134 MEHMET SAİT ÖZCAN GAZETECİ
135 ALPER OZAN ÖZTÜRK TRT HABER
136 FATİH SELEK TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI
137 CÜNEYD ALTIPARMAK STAR GAZETESİ YAZARI
138 BURAK ORHAN GAZETECİ
139 MUSTAFA EKİCİ GAZETECİ
140 HİLAL KAPLAN GAZETECİ
141 FURKAN BÖLÜKBAŞI TR HABER
142 HAŞMET BABAOĞLU SABAH GAZETESİ YAZARI
143 ÖMER ÖZKÖK GAZETECİ
144 ORHAN KARAAĞAÇ GAZETECİ
145 FATİH TEZCAN GAZETECİ
146 AHMET AKIN DİRİLİŞ POSTASI
147 TAHA KARAGÖZ GAZETECİ
148 SEVİL NURİYEVA STAR GAZETESİ YAZARI
149 İBRAHİM GÜNEŞ STAR GAZETESİ YAZARI
150 BETÜL BOZDOĞAN DİRİLİŞ POSTASI YAZARI
151 MURAT ÖZER AKŞAM GAZETESİ YAZARI
152 ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU YENİ AKİT GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
153 FULYA KALFA CNN TÜRK
154 NİZAMETTİN AŞKIN İLKHA İSTANBUL TEMSİLCİSİ
155 MEHMET SAİT ÇELİK İLKHA ANKARA TEMSİLCİSİ
156 ALİ TARHAN İLKHA MUHABİR
157 BÜŞRA AKIN DİNÇER HABER TÜRK SPİKERİ
158 AHMET RECEP TEKCAN GAZETECİ
159 BERAT AŞÇIOĞLU SHOW HABER
160 A. VAHAP KAYGUSUZ SON SÖZ GAZETESİ MALATYA
161 ABDULKADİR ÜNAL KANAL 5 ANKARA
162 ABDULLAH ZENGİN RADYO URFA
163 ABDULSELAM EVYAPAN İLKE HABER AJANSI
164 ABDURRAHİM AKDAĞ TRT KURDİ MARDİN
165 ABDURRAHİM TORU KANAL URFA TV ŞANLIURFA
166 ABDURRAHMAN D. UĞURLU GAP GÜNDEMİ .COM
167 ADEM ERDAĞI WORLD TÜRK TV İZMİR
168 ADEM ORMAN İLK SAYFA GAZETESİ
169 AHMET AKBIYIK HABER DAİRESİ
170 AHMET AKKURT NUSAYBİN HABER
171 AHMET ARABACI DORUK GAZETESİ KÜTAHYA
172 AHMET DEMİR SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR
173 AHMET DEMİRAĞ SON DAKİKA TOKAT
174 AHMET EMİRHAN KAHRAMAN GEBZE GAZETESİ
175 AHMET KARAARSLAN ANKARADAN HABER
176 AHMET ÖZER ANMEG GURUB
177 AHMET ÖZTÜRK ALTAŞ TV ORDU
178 ALİ BURHAN KAYSERİ NEWS KAYSERİ
179 ALİ EMRE TÜRK TV 1 KAYSERİ
180 ALİ ER SON SÖZ GAZETESİ MALATYA
181 ALİ UÇAN GAP GÜNDEMİ .COM
182 ALİHAN TERATAR ÇAY TV RİZE
183 ALPER ÇOPANOĞLU BALIKESİ HABER GAZETESİ
184 ALPER TURAN TV A ADANA
185 ASİLHAN YILMAZ AKSU TV
186 ATALAY DİNÇER TUZ GÖLÜ RADYO TV A.Ş
187 AYDANUR BAHAR ULUDAĞ FM BURSA
188 AYDIN TUFAN TV5 ANKARA TEMSİLCİSİ
189 AYHAN MERGEN KANAL 56 TV SİİRT
190 AYNUR BAYRAM TRT MUHABİRİ
191 AYTEKİN POLATEL TÜRKİYE HABER KAMEREMANLARI DR.BŞK
192 BAHADIR BEDİR ALTAŞ TV ORDU
193 BAHADIR KELCİ PAMUKKALE TV DENİZLİ
194 BAHAR AZAK SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR
195 BAHTİYAR ERSOY TÜRK HABER TV KÜTAHYA
196 BARIŞ ÖKSÜZ OLAY RADYO
197 BATUHAN BASKAL ELAZIĞ SON HABER
198 BAYRAM POLAT MEDYA ANKARA GEN.YAY.YÖN.
199 BEDRETTİN AY OLAY TV GAZİANTEP
200 BERFİN BAHÇECİ YEREL VAN HABER
201 BETÜL TUBA YILDIRIM ARH MEDYA
202 BİŞAR ULUTAŞ VAN BÖLGE GAZETESİ
203 BURAK MERİÇ MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
204 BURAK YILDIZ HAYAT GAZETESİ
205 BÜŞRA AKGÜL ALTAŞ TV ORDU
206 CANAN ÇAĞLAR EMRULLAHOĞLU KASTAMONU FM
207 CANAN GEDİK AY KANAL FIRAT ELAZIĞ
208 CELAL ÇELİK FIRAT FM ELAZIĞ
209 CELAL YILDIRIM TV 1 KAYSERİ
210 CEREN UYSAL KONTV SPİKER
211 CİHAN SAYLIK NUSAYBİNİM
212 CİHAT TAYSİ MANİSA TV
213 COŞKUN KAMAÇ KANAL FIRAT ELAZIĞ
214 CUMHUR DÖLEK OLAY MEDYA GAZİANTEP
215 CÜNEYT BEYİT AKSU TV KAHRAMANMARAŞ
216 ÇETİN ALTAN MİLLET HABER AJANSI
217 ÇİGDEM ÇAVDAR OLAYRADYO
218 DARISTAN BÜLBÜR MİDYAT HABER
219 DAVUT AKSEL MARDİN GÜNCEL
220 DENİZ DOĞAN WORL TÜRK MUHABİR
221 DOGAN HAVUR TV 1 KAYSERİ
222 DOĞAN DENİZ ALTAŞ TV ORDU
223 DOĞAN GÖNÜLLÜ HABER HAYAT ZONGULDAK EREĞLİ
224 DURMUŞ YAKICI MİR AJANS
225 DURSUN ERKILIÇ GAZETECİ
226 DUYGU DİLEK TV DEN AYDIN
227 DUYGU MERYEM YAR HAYAT GAZETESİ
228 ELİF BAKIR ÇAY TV RİZE
229 ELİF YAŞAR MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
230 EMİN AYDIN TV DEN AYDIN
231 EMİN ÖZER BELGE KONYA
232 EMRE EREN YENİ KONYA
233 EMRE KAHRAMAN GEBZE GAZETESİ
234 ERCAN ŞEKER ÇANKIRI POST GAZETESİ
235 ERDAL AYDIN TV DEN
236 ERDEM DOĞAN ELAZIĞ SON HABER
237 ERDİNÇ TEĞMEN ERTE MEDYA
238 ERHAN UĞURLU YEREL VAN HABER
239 ERHAN YÜCEL TV 1 KAYSERİ
240 ERKAN TUĞAL KANAL E ELAZIĞ
241 ERKUT BAŞ ALTAŞ TV ORDU
242 EROL YORAN YORAN GAZETESİ
243 ERSİN YILDIRAN AS TV BURSA
244 ERTAN İNAL BALIKESİR HABER TV
245 ESAT BİN DESEN OLAY GAZETESİ ERZURUM
246 ESRA POLAT KANAL 58 TV SİVAS
247 ESRA ÜRÜNDÜ MARDİN ARENA
248 EYŞAN YETKİN VAN SOKAK HABER
249 EYYÜP ALTIN FIRAT FM ELAZIĞ
250 FARUK AYDEMİR TV 1 KAYSERİ
251 FARUK AYDEMİR YENİ DOĞAN GAZETESİ
252 FARUK BAYIK GTV URFA
253 FARUK GÖKYURT İLK SAYFA GAZETESİ
254 FATMA AYDIN TV DEN
255 FATMA ÇAKIR DORUK GAZETESİ KÜTAHYA
256 FATMA KARA YAZAR
257 FATMA SEZGİN AYDEMİR AYDEMİR MEDYA
258 FAYSAL ÇAĞLA KANAL URFA TV ŞANLIURFA
259 FERHAT CANBEYLİ BÖLGE GAZETESİ ADIYAMAN
260 FERHAT ÖZER KANAL URFA ŞANLIURFA
261 FERİT ŞAHİN HRT HATAY
262 FETHİ GÜZELSES VİRANŞEHİR BİZİM GAZETE
263 FİLİZ YAŞAR SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR
264 FUNDA ALTAŞ ŞİMŞİT ALTAŞ TV ORDU
265 FURKAN ÇAM PAL MEDYA İZMİR YÖN.KRL.BŞK.
266 FURKAN GÜNEŞ HABERLER .COM
267 FURKAN ÜRÜNDÜ MARDİN LİFE
268 GİZEM BİRHANLI TV DEN AYDIN
269 GÖKHAN GÜL ALTAŞ TV ORDU
270 GÖKHAN KULA KUVAİMİLLİYE GAZETESİ
271 GÖNÜL ÇATALKAYA TV DEN AYDIN
272 GÖRKEM KARAAĞAÇ ALTAŞ TV ORDU
273 GÜLAY KANKALP ÇETİN OSTİM RADYO ANKARA
274 GÜLİN ASLAN BALIKLIGÖL İNTERNET HABER
275 GÜLTEN AKGÜL MARDİN ARENA
276 HAKAN ATİLLA SINDIRGA HABER
277 HAKAN TAŞ GAZETECİ
278 HALİL AKSU ALTAŞ TV ORDU
279 HALİL İBRAHİM İLELİ ÇAY TV RİZE
280 HALİL TEKİN KANAL 74
281 HAMDİ BÜKLÜ ALTAŞ TV ORDU
282 HARUN ÇELİKEL RADYO ON KONYA
283 HASAN CAMCI ABA MEDYA BARTIN
284 HASAN EĞRİGÖZ MİLLET HABER TV MUHABİR
285 HASAN ERASLAN AHİ TVKIRŞEHİR
286 HASAN KARATAŞ ART TV AMASYA
287 HASAN PİR GÜMÜŞHANE GAZETESİ
288 HASAN SAVAŞ EDESSA TV URFA
289 HASAN YAVUZ BAKIR ÇAY TV RİZE
290 HAZEL BAYIK TV DEN AYDIN
291 HEDİYE AYDIN TV DEN AYDIN
292 HİKMETULLAH YETKİN VAN GAZETESİ
293 HUZUR İSLAM YAŞAR ALTAŞ TV ORDU
294 HÜLYA UZUN ÇAY TV RİZE
295 HÜSAMETTİN TUT ALTAŞ TV ORDU
296 HÜSEYİN AKIN ANKARA ŞEHİR GAZETESİ
297 HÜSEYİN EFE GÖNEN GAZETESİ
298 HÜSEYİN GÜLYAPRAĞI KANAL URFA TV ŞANLIURFA
299 HÜSEYİN KÖMÜR KANAL 60 TOKAT
300 HÜSEYİN KUTGÜN PUSULA GAZETESİ
301 HÜSEYİN ÖZDEMİR KARADENİZ HABER AJANSI
302 HÜSEYİN ÖZDEMİR ALTAŞ TV ORDU
303 HÜSEYİN YILMAZKAYA OLAY GAZETESİ GAZİANTEP
304 İBRAHİM ETHEM KARAHAN UŞAK ŞEHİR
305 İBRAHİM ŞİRİN OLAY RADYO
306 İBRAHİM UYSAL FİB HABER NEVŞEHİR
307 İHSAN MENGE TV 1 KAYSERİ
308 İHSAN YAŞA GÜNEYDOĞU GÜNCEL GAZETESİ
309 İLKE KARAKUŞ TGRT EU
310 İLKER ÖZKAN YENİ KONYA
311 İSA İPEK SÖZ GAZETESİ
312 İSHAK POLAT GAP GÜNDEMİ .COM
313 İSKENDER YILMAZ KERNEK AHBER MALATYA
314 İSMAİL BAYRAMOĞLU RADYO E ELAZIĞ
315 İSMAİL KAHRAMAN TGRT PROGRAMCI
316 İSMAİL ŞAHİN TV 1 KAYSERİ
317 İSMAİL TORLAK ÇAY TV RİZE
318 İSMET TAŞ İÇANADOLU BİR
319 İSMET TAŞ İÇ ANADOLU BİR
320 KAAN ŞANLI ELAZIĞ SON HABER
321 KADER EŞİYOK KON HABER
322 KADİR ÜRÜNDÜ MARDİN LİFE MARDİN
323 KAMİL AKYÜREK MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
324 KAMİL GENÇ MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
325 KEMAL NALBANT ULUDAĞ FM BURSA
326 KEMAL ÖZDİLEK TOKAT HABER GAZETESİ
327 KEMAL SOYLU KONYA OLAY TV
328 KENAN BURHAN TRT ORDU
329 KEREM İŞGAN KONYA NEWS
330 KİRAMİ YILDIRIM PAL FM ANKARA YÖN.KRL.BŞK
331 M. NURETTİN ÖZDEMİR ÜLKÜ RADYO TV KONYA
332 MAHMUT HALLAÇ GÖZDE TV ADIYAMAN
333 MAHMUT KARADAĞ KANAL URFA TV ŞANLIURFA
334 MAKBULE ÜNAL RADYO 80
335 MEGHMET BEŞİR MARDİN 47
336 MEHMET ALİ ABAKAY GÜNCEL GAZETESİ
337 MEHMET ALİ DEMİRCAN MARDİN TİME
338 MEHMET ALİ ELMACI BAKIŞ GAZETESİ KONYA
339 MEHMET ALİ SAVAŞ EDESSA TV URFA
340 MEHMET ARİF ALTUNKAYNAK NUSAYBİN GAZETESİ
341 MEHMET AYDIN TV DEN AYDIN
342 MEHMET BEŞİR MARDİN 47 HABER
343 MEHMET CAN PEÇE ÇAY TV RİZE
344 MEHMET CİHAN AKBİLEK İNTERNET GAZETECİLER DERNEĞİ ADIYAMAN
345 MEHMET ÇETİNKAYA BRTV KARABÜK
346 MEHMET ÇIBIKÇI GRT TV GAZİANTEP
347 MEHMET ÇİFTÇİ KANAL URFA TV ŞANLIURFA
348 MEHMET DEMİR DOĞRU HABER GAZETESİ
349 MEHMET EROL MARAŞ OLAY MEDYA GAZİANTEP
350 MEHMET HALİT SOLHAN KIZILTEPE EKSPRES
351 MEHMET KARACAN DOĞUŞ GAZETESİ AYANCIK
352 MEHMET NEZİR GÜNEŞ MARDİN LİFE MARDİN
353 MEHMET POYRAZ GERÇEK TARİH DERGİSİ GEN.YAY.YÖN.
354 MEHMET SALİH KESKİN İPEKYOLU GAZETESİ
355 MEHMET YAZICI LİFE RADYO TV KAYSERİ
356 MERT SARI HABER 56 GAZETESİ SİİRT
357 METEHAN YURT KANAL E ELAZIĞ
358 MUHAMMED BABÜR İLGİ HABER
359 MUHAMMEDÜL EMİN FİDAN TOKAT ŞEHİR GAZETESİ
360 MUHAMMET CAN AKYÜREK BAÜN GAZETESİ BALIKESİR
361 MUHAMMET KAÇAR KARADENİZ HABER AJANSI
362 MUHSİN BAŞARIR TV 42 KONYA
363 MUHSİN KARAKOÇ AMKARA HABER GÜNDEM
364 MURAT AKSAÇ SON SÖZ GAZETESİ MALATYA
365 MURAT ÇUKURCAM TVİVO TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ
366 MURAT DÖNMEZ KONYA EKSPRES
367 MURAT EMRE ABACI KANAL 26 ESKİŞEHİR
368 MURAT ONUR TOKAT HABER GAZETESİ
369 MUSTAFA ALTINTAŞ ALTAŞ TV ORDU
370 MUSTAFA ARISÜT İPEKYOLU GAZETESİ
371 MUSTAFA BAKIR ÇAY TV RİZE
372 MUSTAFA BAYRAK KARADENİZ HABER AJANSI
373 MUSTAFA BERİGEL SELAM RADYO
374 MUSTAFA BOYDAK KONYA FM
375 MUSTAFA ÇELİK HABERCİ 18 GYY
376 MUSTAFA DEMİRCİ ÇAY TV RİZE
377 MUSTAFA ERKAR KIRATIM GAZETESİ
378 MUSTAFA KARDAŞ BATMAN HABER GAZETESİ
379 MUSTAFA ÖZDAL ULUDAĞ FM BURSA
380 MUSTAFA ÖZDOĞRU HAYAT GAZETESİ
381 MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK TV100 ASİSTAN DANIŞMAN
382 MUSTAFA TATLISU KON TV KONYA
383 MUSTAFA YÜCEL YAZICI ÇAY TV RİZE
384 MUTLU GÜNEŞ GAP GÜNDEMİ .COM
385 MUZAFFER ŞAFAK KANAL7
386 MÜCAHİD ERDAL BİLECİK SAKARYA GAZETESİ
387 MÜSLÜM ETGÜ AA ŞANLIURFA
388 NASRETTİN GÜNEŞ MARDİN 47 HABER
389 NAZLI TİMUR SON DAKİKA VAN HABER
390 NERGİZ KOBAK HAYAT GAZETESİ
391 NESRİN KORKMAZ ALTAŞ TV ORDU
392 NİHAL AĞCA SON SÖZ GAZETESİ MALATYA
393 NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ TİVİ 6 ANKARA
394 NUMAN TAŞPINAR ÇAY TV RİZE
395 NURDAN HÜSREV SPİKER
396 NURETTİN BAY KON TV KONYA
397 NURGÜL YILMAZ YURT HABERLERİ MANİSA
398 NURHAN İÇMEZ TOKAT HABER GAZETESİ
399 NURSİMA AKYÜREK BALIKESİR HABER GAZETESİ
400 OĞUZ BAL KARADENİZ HABER AJANSI
401 OĞUZHAN EKİNCİ TV A ADANA
402 OĞUZHAN KARATAŞ ART AMASYA
403 OĞUZHAN SARI TURAN GAZETESİ
404 OĞUZHAN SAYIN FIRAT FM ELAZIĞ
405 OKTAY YILDIRIMOĞLU 65 HABER .COM
406 OLCAY EŞGİ ANKARADAN HABER.COM
407 ORHAN KOÇYİĞİT KANAL 58 TV SİVAS
408 OSMAN ÇETİNKAYA BRTV KARABÜK
409 OSMAN GÜLEBAK URFANIN NABZI. COM
410 OSMAN YILDIRIM ALTAŞ TV ORDU
411 ÖMER BÜYÜKTİMUR UZAY HABER TVDİYARBAKIR
412 ÖMER HAMURCU MEDYA NET TV KAYSERİ
413 ÖZKAN DİKME TEKİRDAĞ PUSULA GAZETESİ
414 ÖZLEM İSPİR ANNAK KANAL FIRAT ELAZIĞ
415 RAMAZAN AYDEMİR TAVŞANLI HABER
416 RAŞİT YILDIRIM ARH MEDYA
417 RECEP DAĞ 65 DAKİKA. COM
418 REMZİ ETİK SÖZ GAZETESİ
419 RIZA DAĞ ERT ŞAH TV ERZİNCAN
420 SAADETTİN ULUSOY AFYON VİZYON HABER
421 SABİHA ŞENER MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
422 SAFİYE AYDIN TV DEN AYDIN
423 SALİH CAN ONGUN HAYAT GAZETSİ
424 SAMET KUYRUKÇU YENİ KONYA
425 SATILMIŞ BUÇAKÇI KANAL 19 ÇORUM
426 SEDAT EKER NORA TV AKSARAY
427 SELAHATTİN BAYRAK VUSLAT TV MALATYA
428 SELİM DENİZALP ÇAY TV RİZE
429 SELİME AYDEMİR TV DEN AYDIN
430 SELMA AYDIN TV DEN AYDIN
431 SELMAN GÜNEŞTAN MİDYAT TİME
432 SEMRA AKYÜREK MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
433 SEMRA DEMİRELLİ KANAL FIRAT ELAZIĞ
434 SEMRA ŞİMŞEK ALTAŞ TV ORDU
435 SERAP ACAR BALIKESİR HABER GAZETESİ
436 SERAP ÜLKÜ ÖZDEMİR MUĞLA TÜRK TV
437 SERDAR CEMAL SÜZEROĞLU ND YAYINCILIK MUĞLA
438 SERDAR DEMİRATAR FIRAT FM ELAZIĞ
439 SEREN ÇİFTÇİ MERHABA GAZETESİ BALIKESİR
440 SERHAT ÖZŞAHİN VİTRİN HABER SİNOP
441 SERKAN KARAVİN ÇAY TV RİZE
442 SERNAZ POLAT SİVİL DÜŞÜNCE HABER PORTALI
443 SERVET BOZA SÖZ GAZETESİ MALATYA
444 SEŞAHATTİN SEKİN ADANA METRO TÜRK TV
445 SEVDA KAYGISIZ GAZETE MERHABA
446 SEYFULLAH POLAT GAP GHÜNDEMİ GAZETESİ
447 SEYİT DUMAN RİBAT FM
448 SİBEL YILMAZ HAYAT GAZETESİ
449 SİNAN DÖLEK OLAY GAZETESİ GAZİANTEP
450 SONER GÜN GÖZYAŞI FM
451 SONER İSTANBULLU KARDELEN TV ERZURUM
452 SULTAN YILMAZ ÇAY TV RİZE
453 SÜHEYL ERKAN UZAY HABER TVDİYARBAKIR
454 SÜLEYMAN AYKUT TOKAT SÜPERR TV
455 SÜMER TAŞKIRAN GAZETECİ
456 ŞABAN KILIÇ YENİ URFA GAZETESİ
457 ŞAHİN BAYRAM KON TV KONYA
458 ŞAHİN MORKOÇ TV 1 KAYSERİ
459 ŞEVKET DEMİR BERECİKİN SESİ GAZETESİ
460 ŞÜKRÜ TOZLUKLU RADYO 80 OSMANİYE
461 TARIK TORU KANAL URFA TV ŞANLIURFA
462 TARIK YILMAZ ÇAMLIK MEDYA YOZGAT
463 TAYFUR DEMİR MARDİN LİFE
464 TOGAY MURATOĞLU ÇAY TV RİZE
465 TOLGA SAYIN FIRAT FM ELAZIĞ
466 TUĞBA ÖZKAN TV 1 KAYSERİ
467 TUĞBA POLAT GAP GÜNDEMİ .COM
468 TUNCAY AKTAŞ ULUDAĞ FM BURSA
469 TURAN HARMANCI RADYO NEŞE
470 TURGAY DEMİRTAŞ KANAL 33 MERSİN
471 TURHAN DEMİR ÇERKEŞ VUSLAT HABER
472 UFUK ÇAKAROĞLU RADYO E ELAZIĞ
473 UĞUR KAHYAOĞLU HAYAT GAZETESİ
474 ÜMİT BABACAN MAR TV BALIKESİR
475 ÜMİT ÜLKER GEBZE GAZETESİ
476 VEDAT ADIGÜZEL TRT YAPIMCI
477 VELİT AK MARDİN LİFE
478 VEYSEL POLAT GAP GÜNDEMİ .COM
479 VİLDAN HAN BALIKESİR HABER GAZETESİ
480 VİLDAN KARA ÖZTÜRK KARESİ HABER
481 VOLKAN SAYIN TV DEN AYDIN
482 YAKUP YAZAR RADYO E ELAZIĞ
483 YALÇIN YOLDAŞ TV 1 KAYSERİ
484 YASİN USTACI AJANS ÇERKEŞ GYY
485 YAŞAR ABACI KANAL 26 ESKİŞEHİR
486 YAŞAR ABACI KANAL 26 ESKİŞEHİR
487 YAŞAR TOY KON TV KONYA
488 YEŞİM ÜLKER TV DEN AYDIN
489 YILMAZ BEKLEYEN SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR
490 YOLDAŞ KOCAER GAZETE MERHABA
491 YUNUS EMRE KAYA TRT
492 YUSUF GÜRBÜZ KONYA POSTASI
493 YUSUF KÜÇÜK BASIN EKSPRES GAZETESİ
494 ZAFER KARTOĞLU KARADENİZ HABER AJANSI
495 ZAFER UYGUN VAN HABER GAZETESİ
496 ZEKERİYA BAL ALTAŞ TV ORDU
497 ZEKİ AKBIYIK KANAL FIRAT ELAZIĞ
498 ZEKİ DURSUN KONYA POSTASI
499 ZEKİ ÖZER GÜNEYDOĞU GÜNCEL GAZETESİ
500 ZEYNEP AKSAÇ SON SÖZ GAZETESİ MALATYA