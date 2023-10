500 gazeteci Filistin'e ses oldu!

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Filistin davasına destek olan 500 gazeteci ile ortak bir bildiri imzaladı.

AYD'den yapılan açıklamada, "İsrail 75 yıldır Filistin halkına zulmediyor. Filistin halkı açlık, susuzluk altında inliyor. Çocuklar ölüyor kadınlar ölüyor. Dünyayı yönetenler adeta kör ve sağırlar. Batılı medya suskun. İsrail’in yaptığı soykırımı görmezden geliyor. Dünyanın jandarması olan ABD İsrail’in katliamını destekliyor. Siyonist sermaye batı medyasını esir almış durumda. İsrail medyası Filistin’de bir karartma uyguluyor. Bu noktada biz 500 gazeteci bu zulme hayır diyoruz. 500 ulusal ve yerel gazeteci Filistin halkının sesi olmak için bu bildiriye imza verdiler. Bizler İsrail halkına düşman değiliz. İsrailli çocuklar da kadınlar da değerlidir. Bizler Siyonist soykırıma karşıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın, Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in zulümlerine “one minute” demişti. Yiğitçe bir duruş ortaya koymuştu. Bizlerde vicdanlı Türk medyası olarak İsrail medya ambargosuna “one minute“ diyoruz. Sesi kesilen Filistin halkının sesi olacağız… Son olarak bizlere her daim destek olan Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan Bey’e teşekkür ediyoruz. Kendisi eski radyocu olduğu için bize her zaman destek veriyor. Ayrıca İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’a da teşekkür ediyoruz." denildi.

500 gazeteci ortak basın bildirisi: Filistin'e ses oldular

500 gazetecinin ortak basın bildirisi şu şekilde:

"İSRAİL SOYKIRIMINI DURDURUN!

1948 yılında kurulan İsrail’in Filistin topraklarındaki uluslararası hukuka aykırı eylemleri artarak devam etmektedir. Filistin toprakları 75 yıldır işgal altındadır. Bu süre içerisinde maalesef kan, göz yaşı, katliam eksik olmamıştır.

Bugünlerde ise İsrail Devleti soykırım yapmaktadır.

İşgal ve katliamlara sessiz kalan ve katliamların son bulması için çaba göstermeyen ülkeleri hem tarih hem vicdan sahibi halklar yargılayacaktır. İsrail’in Başbakanı Netanyahu, dünyanın gözleri önünde işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım gerçekleştirmekte ve savaş suçu işlemektedir.

Netanyahu yargılanmalıdır.

ABD Başkanı Biden Soykırım ve savaş suçuna ortak olmaktan derhal vazgeçmelidir.

Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail Gazze için 'topyekûn abluka' kararı alarak elektrik, su, gıda ve akaryakıt tedarikini keserek insanlık suçu işlemiştir. Buna bir son verilmelidir.

İsrail hastane, okul, cami, kilise gibi masum sivillerin bulunduğu yerleri yoğun bombardıman altına alarak binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve bir o kadar da sivilin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu saldırılar açıkça bir soykırımdır.

1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ihlal edilmiştir. Sivil yerleşim yerleri bombalanarak yapılan saldırılarda kadın çocuk demeden insanlar katledilmiştir. Uluslararası örgütler hemen harekete geçmelidir. Yeryüzü insanlığın ortak malıdır. Dili, dini, ırkı fark etmeden tüm insanlık Filistin’in yanında olmalı ve Filistin devleti kurulmalıdır.

İslam ülkelerinin liderleri halklarının tepkilerine kulak vermelidir.

Batı emperyalizmine karşı, Siyonizm’e karşı İsrail terörüne karşı, yapılan soykırıma karşı, ortak tavır almalı batının çıkarlarına hizmet etmemelidir. Bu mesele sadece Müslümanları ilgilendirmemektedir. Kudüs, ilahî dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam açısından kutsal bir şehirdir. Dünya barışı, ancak tüm kültürlerin, ilahi dinlerin ve halkların böylesi kutsal bir şehirde bir arada olması ile mümkündür.

Bu vahşetin, soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletlerde veto yetkisine sahip 5 daimi ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık harekete geçmelidir. İslam Konferansı Teşkilatı savaşı durdurmak için gerekirse askeri müdahale seçeneğini masaya taşımalıdır.

Bir başka önemli nokta ise Batı Medyasının ikiyüzlü tavrıdır. Katliamı yapan İsrail olunca sesleri çıkmamaktadır. İsrail yanlısı küresel reklam şirketleri Batı Medyasını kontrol altına almıştır. Bizler vicdanlı 500 gazeteci Filistinli mazlum insanların sesi olacağız.

Öte yandan İsrail halkı inancı ve kültüründen dolayı hedef olmamalıdır. Bizler hiçbir din ya da millete düşman değiliz. Masum İsrailli çocuk ve kadınlar da bizim için değerlidir. Hatta sağduyulu Yahudiler de bizim insanlık adına paydaşımızdır.

Bizler, onlarca yıldır süren bu işgale ve soykırıma karşı duranların safında yer alıyoruz. Halen devam eden bu soykırıma, İsrail terörüne, insanlık suçu olan saldırılara ve hukuk ihlallerine “DUR” diyoruz.

Filistin halkının sesi biz olacağız."

Filistin bildirisine imza veren gazeteciler

1 SİNAN BURHAN AYD BAŞKANI - MHA GENEL YAYIN YÖNETMENİ

2 HANDE FIRAT HÜRRİYET GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

3 YAVUZ DONAT SABAH GAZETESİ YAZARI

4 SEDAT BOZKURT KISA DALGA YAZARI

5 MURAT YANCI DEMİRÖREN MEDYA GURUP BAŞKANI

6 MURAT ÇİÇEK TÜRK MEDYA İCRA KURULU BAŞKANI

7 MAHMUT ÖVÜR SABAH GAZETESİ YAZARI

8 ZAFER ŞAHİN MİLLİYET GAZETESİ YAZARI

9 ABDULKADİR SELVİ HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI

10 MUSTAFA YILMAZ TV 5 GENEL YAYIN YÖNETMENİ

11 TAHA DAĞLI HABER GLOBAL GENEL YAYIN YÖNETMENİ

12 ALİ ADAKOĞLU MİLAT GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

13 ERKAN TAN TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI YAZAR

14 NUH ALBAYRAK STAR GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

15 ÖZAY ŞENDİR MİLLİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

16 ÜNAL KAYA BENGÜ TÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ

17 YÜCEL KOÇ TÜRKİYE GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

18 ESRA ELÖNÜ STAR GAZETESİ YAZARI

19 HACI YAKIŞIKLI TV 100 YAZARI

20 NEDİM ŞENER HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI

21 YUSUF ZİYA CÖMERT KARAR GAZETESİ YAZARI

22 EMİN PAZARCI AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

23 MELİK YİĞİTEK TÜRK MEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ

24 ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU YAZAR SİYASET BİLİMCİ

25 AKİF BÜLBÜL TÜRKİYE GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ

26 MEHMET ACET KANAL 7 ANKARA TEMSİLCİSİ

27 ÖZLEM DOĞAN MİLAT GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

28 FADİME ÖZKAN STAR GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

29 RAHİM ER TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI

30 KADİR YILDIZ TÜRK GÜN GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

31 DENİZ GÜREL TV 100 ANKARA TEMSİLCİSİ

32 OSMAN ATEŞLİ HABER 7 GENEL YAYIN YÖNETMENİ

33 HAKKI ÖCAL GAZETECİ YAZAR

34 ERSİN ÇELİK YENİ ŞAFAK İNTERNET GENEL YAYIN TÖNETMENİ

35 EDİP ÜZEN MEMURLAR NET GENEL YAYIN YÖNETMENİ

36 FULYA ÖZTÜRK CNN TÜRK ÖZEL HABERLER ŞEFİ

37 FAZLI ŞAHAN YENİ ŞAFAK GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ

38 SERDAR ARSEVEN MİLAT GAZETESİ GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ

39 BUKET AYDIN HABERAT GENEL YAYIN YÖNETMENİ

40 CENGİZ ER SÜPERHABER.COM

41 MÜCAHİT ÖZDEMİR DOĞU GAZETESİ Y.K.B.

42 KENAN MACİT MEDYA İHTİSAS GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI

43 ADEM METAN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ

44 İHSAN AKTAŞ ARAŞTIRMACI

45 CELAL ÇAMUR GAZETECİ

46 MEVLÜT YÜKSEL UYGAR BAŞKANI - SÜPER HABER

47 BÜLENT AYDEMİR GAZETECİ YAZAR

48 FAZIL DUYGUN GAZETECİ

49 MURAT KELKİTLİOĞLU MASTER HABER

50 BİLAL ÇETİN GAZETECİ YAZAR

51 M. TACETTİN KUTAY AKŞAM GAZETESİ YAZARI

52 HALE KAPLAN STAR GAZETESİ YAZARI

53 SABRİ ŞAHSUVAR YENİ AKİT GAZETESİ YAZARI

54 İDRİS SARUHAN YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI

55 OSMAN ALTINIŞIK GAZETECİ

56 FATİH TEKECİ HÜRRİYET ANKARA EKİ HABER KOORDİNATÖRÜ

57 ESRA GEZGİNCİ TELEVİZYON PROGRAMCISI

58 ERDEN KARAOĞLU TRT HABER MÜDÜRÜ

59 LAMİA AYHAN TRT HABER ANKARA HABER MÜDÜRÜ

60 FEVZİ ÇAKIR HABER TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ

61 KEMAL ÖZTÜRK HABER TÜRK YAZARI

62 SEVDA TÜRKÜSEV GAZETECİ YAZAR

63 BAŞAK ŞENGÜL TV 100 MODERATÖRÜ

64 PINAR IŞIK ARDOR TV 100 MODERATÖRÜ

65 NURAYDIN ARIKAN GAZETECİ

66 NEVZAT ÇİÇEK INDEPENDENT TÜRKÇE GENEL YAYIN YÖNETMENİ

67 GÜNGÖR YAVUZASLAN TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER ULUSLARARASI GAZ. DER. BŞK.

68 DOÇ. DR. İSMAİL ÇAĞLAR TAKVİM GAZETESİ YAZARI

69 ERDAL GÜVEN AJANS HABER GENEL YAYIN YÖNETMENİ

70 SABİHA AKDEMİR KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (BASINDAN SORUMLU)

71 SİBEL ERASLAN STAR GAZETESİ YAZARI

72 EMİNE DOLMACI GAZETECİ YAZAR

73 İBRAHİM KARAGÜL GAZETECİ YAZAR

74 HACER HANİÇ TV 100 YAZARI

75 FARUK DEMİREL SHOW TV ANKARA TEMSİLCİSİ

76 MUSTAFA PALA ÜLKE TV ANKARA TEMSİLCİSİ

77 NİSA EFENDİOĞLU TRT SPİKERİ

78 NİHAT NASIR DİRİLİŞ POSTASI YAZARI

79 EMETİ SARUHAN TRT

80 ŞEBNEM SUNAR KÜÇÜK TV SPİKERİ

81 IŞIL AÇIKKAR TV SPİKERİ

82 FUAT UĞUR TV 100 YAZARI

83 İBRAHİM USLU RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI

84 SERKAN FIÇICI GAZETECİ YAZAR

85 OSMAN BEKAR GAZETECİ

86 TAHİR SARIKAYA BEYAZ TV PROGRAM SUNUCUSU

87 ERSİN ERCAN DEMİRÖREN HABER AJANSI ANKARA HABER MÜDÜRÜ

88 ŞEMSETTİN KUZECİ KERKÜK GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

89 CAHİDE HAYRÜNİSA ÇİÇEK INDEPENDENT TÜRKÇE YAZARI

90 YAKUP KÖSE STAR GAZETESİ YAZARI

91 BELMA ŞAHANER TRT1 RADYO

92 VEYSEL KARAHAN DİJİTAL GASTE GENEL YAYIN YÖNETMENİ

93 ALİYE TULUM DİJİTAL GASTE HABER KOORDİNATÖRÜ

94 YUSUF ALABORDA TÜRK MEDYA SAVUNMA DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

95 İDİL BELDEK BENGÜ TÜRK MUHABİRİ

96 ŞEBNEM BURSALI AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ - GAZETECİ

97 CEM AÇIKGÖZ BENGÜ TÜRK PROGRAM MÜÜDÜRÜ SPİKER

98 YAVUZ SELİM GÜNEŞ MİSVAK MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ

99 ŞAHİN GÜNEŞ MİSVAK MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ

100 TÜLAY GÖKÇİMEN GAZETECİ

101 KÜBRA KURUALİ NİHAYET DERGİ EDİTÖRÜ ALBAYRAK MEDYA

102 HASAN ÖZTÜRK ÜLKE TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ

103 MERVE AKBAŞ NİHAYET DERGİ ALBAYRAK MEDYA

104 MEHMET YAZIHARMAN KANAL 7 HABER DAİRE BAŞKANI

105 HACİ TÜRKAN GAZETECİ

106 HASAN ÖYMEZ TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

107 NESLİHAN ÖNDER YENİŞAFAK GAZETESİ MUHABİRİ

108 DİCLE CANOVA CNN TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ

109 MUSTAFA YILDIZ ÜLKE TV HABER MÜDÜRÜ

110 BANU EL A HABER

111 ZAHİD AKMAN KANAL 7 GENEL YAYIN YÖNETMENİ

112 MEHMET AKİF ERSOY HABER TÜRK TV MODERATÖR PROGRAM YAPIMCISI

113 AHMET ERGEN DOĞUŞ MEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ

114 EMRAH ALTUNKAYA ANADOLU AJANSI

115 METİN ALGÜN A HABER TV HABER KOORDİNATÖRÜ

116 SABRİ İŞBİLEN TRT HABER, HABER KOORDİNATÖR YARDIMCIS

117 SEVAL YILMAZTEKİN TRT YURT HABERLERİ MÜDÜRÜ

118 ALİ COŞKUN TRT HABER MUHABİRİ

119 EMİN KUVAT TRT HABER MUHABİRİ

120 AĞULCAN ATILKAN TRT HABER MUHABİRİ

121 HALİS GÖKGÖZ KANAL 7 ANKARA HABER MÜDÜRÜ

122 SEMANUR SÖNMEZ YAMAN GAZETECİ

123 ENES POLAT TRT HABER KOORDİNATÖR YARDIMCISI

124 AHMET TAŞ TRT HABER MUHABİRİ

125 YİĞİTCAN KARATEPE TRT HABER MUHABİRİ

126 YASEMİN ASAN TRT HABER MUHABİRİ

127 MUHAMMED ALİ PEHLİVAN TRT HABER MUHABİRİ

128 ZEKİ BAHÇE EHA MEDYA

129 ARZU ERDOĞRAL İSTİKLAL GAZETESİ YAZARI

130 ADNAN KARAKUŞ TRT HABER

131 BEHÇET ALKAN AA

132 MEHMET GÖKTÜRK TİCARİ HAYAT GAZETESİ

133 GURBET ECE TRT SPİKERİ

134 MEHMET SAİT ÖZCAN GAZETECİ

135 ALPER OZAN ÖZTÜRK TRT HABER

136 FATİH SELEK TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI

137 CÜNEYD ALTIPARMAK STAR GAZETESİ YAZARI

138 BURAK ORHAN GAZETECİ

139 MUSTAFA EKİCİ GAZETECİ

140 HİLAL KAPLAN GAZETECİ

141 FURKAN BÖLÜKBAŞI TR HABER

142 HAŞMET BABAOĞLU SABAH GAZETESİ YAZARI

143 ÖMER ÖZKÖK GAZETECİ

144 ORHAN KARAAĞAÇ GAZETECİ

145 FATİH TEZCAN GAZETECİ

146 AHMET AKIN DİRİLİŞ POSTASI

147 TAHA KARAGÖZ GAZETECİ

148 SEVİL NURİYEVA STAR GAZETESİ YAZARI

149 İBRAHİM GÜNEŞ STAR GAZETESİ YAZARI

150 BETÜL BOZDOĞAN DİRİLİŞ POSTASI YAZARI

151 MURAT ÖZER AKŞAM GAZETESİ YAZARI

152 ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU YENİ AKİT GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

153 FULYA KALFA CNN TÜRK

154 NİZAMETTİN AŞKIN İLKHA İSTANBUL TEMSİLCİSİ

155 MEHMET SAİT ÇELİK İLKHA ANKARA TEMSİLCİSİ

156 ALİ TARHAN İLKHA MUHABİR

157 BÜŞRA AKIN DİNÇER HABER TÜRK SPİKERİ

158 AHMET RECEP TEKCAN GAZETECİ

159 BERAT AŞÇIOĞLU SHOW HABER

160 A. VAHAP KAYGUSUZ SON SÖZ GAZETESİ MALATYA

161 ABDULKADİR ÜNAL KANAL 5 ANKARA

162 ABDULLAH ZENGİN RADYO URFA

163 ABDULSELAM EVYAPAN İLKE HABER AJANSI

164 ABDURRAHİM AKDAĞ TRT KURDİ MARDİN

165 ABDURRAHİM TORU KANAL URFA TV ŞANLIURFA

166 ABDURRAHMAN D. UĞURLU GAP GÜNDEMİ .COM

167 ADEM ERDAĞI WORLD TÜRK TV İZMİR

168 ADEM ORMAN İLK SAYFA GAZETESİ

169 AHMET AKBIYIK HABER DAİRESİ

170 AHMET AKKURT NUSAYBİN HABER

171 AHMET ARABACI DORUK GAZETESİ KÜTAHYA

172 AHMET DEMİR SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR

173 AHMET DEMİRAĞ SON DAKİKA TOKAT

174 AHMET EMİRHAN KAHRAMAN GEBZE GAZETESİ

175 AHMET KARAARSLAN ANKARADAN HABER

176 AHMET ÖZER ANMEG GURUB

177 AHMET ÖZTÜRK ALTAŞ TV ORDU

178 ALİ BURHAN KAYSERİ NEWS KAYSERİ

179 ALİ EMRE TÜRK TV 1 KAYSERİ

180 ALİ ER SON SÖZ GAZETESİ MALATYA

181 ALİ UÇAN GAP GÜNDEMİ .COM

182 ALİHAN TERATAR ÇAY TV RİZE

183 ALPER ÇOPANOĞLU BALIKESİ HABER GAZETESİ

184 ALPER TURAN TV A ADANA

185 ASİLHAN YILMAZ AKSU TV

186 ATALAY DİNÇER TUZ GÖLÜ RADYO TV A.Ş

187 AYDANUR BAHAR ULUDAĞ FM BURSA

188 AYDIN TUFAN TV5 ANKARA TEMSİLCİSİ

189 AYHAN MERGEN KANAL 56 TV SİİRT

190 AYNUR BAYRAM TRT MUHABİRİ

191 AYTEKİN POLATEL TÜRKİYE HABER KAMEREMANLARI DR.BŞK

192 BAHADIR BEDİR ALTAŞ TV ORDU

193 BAHADIR KELCİ PAMUKKALE TV DENİZLİ

194 BAHAR AZAK SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR

195 BAHTİYAR ERSOY TÜRK HABER TV KÜTAHYA

196 BARIŞ ÖKSÜZ OLAY RADYO

197 BATUHAN BASKAL ELAZIĞ SON HABER

198 BAYRAM POLAT MEDYA ANKARA GEN.YAY.YÖN.

199 BEDRETTİN AY OLAY TV GAZİANTEP

200 BERFİN BAHÇECİ YEREL VAN HABER

201 BETÜL TUBA YILDIRIM ARH MEDYA

202 BİŞAR ULUTAŞ VAN BÖLGE GAZETESİ

203 BURAK MERİÇ MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

204 BURAK YILDIZ HAYAT GAZETESİ

205 BÜŞRA AKGÜL ALTAŞ TV ORDU

206 CANAN ÇAĞLAR EMRULLAHOĞLU KASTAMONU FM

207 CANAN GEDİK AY KANAL FIRAT ELAZIĞ

208 CELAL ÇELİK FIRAT FM ELAZIĞ

209 CELAL YILDIRIM TV 1 KAYSERİ

210 CEREN UYSAL KONTV SPİKER

211 CİHAN SAYLIK NUSAYBİNİM

212 CİHAT TAYSİ MANİSA TV

213 COŞKUN KAMAÇ KANAL FIRAT ELAZIĞ

214 CUMHUR DÖLEK OLAY MEDYA GAZİANTEP

215 CÜNEYT BEYİT AKSU TV KAHRAMANMARAŞ

216 ÇETİN ALTAN MİLLET HABER AJANSI

217 ÇİGDEM ÇAVDAR OLAYRADYO

218 DARISTAN BÜLBÜR MİDYAT HABER

219 DAVUT AKSEL MARDİN GÜNCEL

220 DENİZ DOĞAN WORL TÜRK MUHABİR

221 DOGAN HAVUR TV 1 KAYSERİ

222 DOĞAN DENİZ ALTAŞ TV ORDU

223 DOĞAN GÖNÜLLÜ HABER HAYAT ZONGULDAK EREĞLİ

224 DURMUŞ YAKICI MİR AJANS

225 DURSUN ERKILIÇ GAZETECİ

226 DUYGU DİLEK TV DEN AYDIN

227 DUYGU MERYEM YAR HAYAT GAZETESİ

228 ELİF BAKIR ÇAY TV RİZE

229 ELİF YAŞAR MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

230 EMİN AYDIN TV DEN AYDIN

231 EMİN ÖZER BELGE KONYA

232 EMRE EREN YENİ KONYA

233 EMRE KAHRAMAN GEBZE GAZETESİ

234 ERCAN ŞEKER ÇANKIRI POST GAZETESİ

235 ERDAL AYDIN TV DEN

236 ERDEM DOĞAN ELAZIĞ SON HABER

237 ERDİNÇ TEĞMEN ERTE MEDYA

238 ERHAN UĞURLU YEREL VAN HABER

239 ERHAN YÜCEL TV 1 KAYSERİ

240 ERKAN TUĞAL KANAL E ELAZIĞ

241 ERKUT BAŞ ALTAŞ TV ORDU

242 EROL YORAN YORAN GAZETESİ

243 ERSİN YILDIRAN AS TV BURSA

244 ERTAN İNAL BALIKESİR HABER TV

245 ESAT BİN DESEN OLAY GAZETESİ ERZURUM

246 ESRA POLAT KANAL 58 TV SİVAS

247 ESRA ÜRÜNDÜ MARDİN ARENA

248 EYŞAN YETKİN VAN SOKAK HABER

249 EYYÜP ALTIN FIRAT FM ELAZIĞ

250 FARUK AYDEMİR TV 1 KAYSERİ

251 FARUK AYDEMİR YENİ DOĞAN GAZETESİ

252 FARUK BAYIK GTV URFA

253 FARUK GÖKYURT İLK SAYFA GAZETESİ

254 FATMA AYDIN TV DEN

255 FATMA ÇAKIR DORUK GAZETESİ KÜTAHYA

256 FATMA KARA YAZAR

257 FATMA SEZGİN AYDEMİR AYDEMİR MEDYA

258 FAYSAL ÇAĞLA KANAL URFA TV ŞANLIURFA

259 FERHAT CANBEYLİ BÖLGE GAZETESİ ADIYAMAN

260 FERHAT ÖZER KANAL URFA ŞANLIURFA

261 FERİT ŞAHİN HRT HATAY

262 FETHİ GÜZELSES VİRANŞEHİR BİZİM GAZETE

263 FİLİZ YAŞAR SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR

264 FUNDA ALTAŞ ŞİMŞİT ALTAŞ TV ORDU

265 FURKAN ÇAM PAL MEDYA İZMİR YÖN.KRL.BŞK.

266 FURKAN GÜNEŞ HABERLER .COM

267 FURKAN ÜRÜNDÜ MARDİN LİFE

268 GİZEM BİRHANLI TV DEN AYDIN

269 GÖKHAN GÜL ALTAŞ TV ORDU

270 GÖKHAN KULA KUVAİMİLLİYE GAZETESİ

271 GÖNÜL ÇATALKAYA TV DEN AYDIN

272 GÖRKEM KARAAĞAÇ ALTAŞ TV ORDU

273 GÜLAY KANKALP ÇETİN OSTİM RADYO ANKARA

274 GÜLİN ASLAN BALIKLIGÖL İNTERNET HABER

275 GÜLTEN AKGÜL MARDİN ARENA

276 HAKAN ATİLLA SINDIRGA HABER

277 HAKAN TAŞ GAZETECİ

278 HALİL AKSU ALTAŞ TV ORDU

279 HALİL İBRAHİM İLELİ ÇAY TV RİZE

280 HALİL TEKİN KANAL 74

281 HAMDİ BÜKLÜ ALTAŞ TV ORDU

282 HARUN ÇELİKEL RADYO ON KONYA

283 HASAN CAMCI ABA MEDYA BARTIN

284 HASAN EĞRİGÖZ MİLLET HABER TV MUHABİR

285 HASAN ERASLAN AHİ TVKIRŞEHİR

286 HASAN KARATAŞ ART TV AMASYA

287 HASAN PİR GÜMÜŞHANE GAZETESİ

288 HASAN SAVAŞ EDESSA TV URFA

289 HASAN YAVUZ BAKIR ÇAY TV RİZE

290 HAZEL BAYIK TV DEN AYDIN

291 HEDİYE AYDIN TV DEN AYDIN

292 HİKMETULLAH YETKİN VAN GAZETESİ

293 HUZUR İSLAM YAŞAR ALTAŞ TV ORDU

294 HÜLYA UZUN ÇAY TV RİZE

295 HÜSAMETTİN TUT ALTAŞ TV ORDU

296 HÜSEYİN AKIN ANKARA ŞEHİR GAZETESİ

297 HÜSEYİN EFE GÖNEN GAZETESİ

298 HÜSEYİN GÜLYAPRAĞI KANAL URFA TV ŞANLIURFA

299 HÜSEYİN KÖMÜR KANAL 60 TOKAT

300 HÜSEYİN KUTGÜN PUSULA GAZETESİ

301 HÜSEYİN ÖZDEMİR KARADENİZ HABER AJANSI

302 HÜSEYİN ÖZDEMİR ALTAŞ TV ORDU

303 HÜSEYİN YILMAZKAYA OLAY GAZETESİ GAZİANTEP

304 İBRAHİM ETHEM KARAHAN UŞAK ŞEHİR

305 İBRAHİM ŞİRİN OLAY RADYO

306 İBRAHİM UYSAL FİB HABER NEVŞEHİR

307 İHSAN MENGE TV 1 KAYSERİ

308 İHSAN YAŞA GÜNEYDOĞU GÜNCEL GAZETESİ

309 İLKE KARAKUŞ TGRT EU

310 İLKER ÖZKAN YENİ KONYA

311 İSA İPEK SÖZ GAZETESİ

312 İSHAK POLAT GAP GÜNDEMİ .COM

313 İSKENDER YILMAZ KERNEK AHBER MALATYA

314 İSMAİL BAYRAMOĞLU RADYO E ELAZIĞ

315 İSMAİL KAHRAMAN TGRT PROGRAMCI

316 İSMAİL ŞAHİN TV 1 KAYSERİ

317 İSMAİL TORLAK ÇAY TV RİZE

318 İSMET TAŞ İÇANADOLU BİR

319 İSMET TAŞ İÇ ANADOLU BİR

320 KAAN ŞANLI ELAZIĞ SON HABER

321 KADER EŞİYOK KON HABER

322 KADİR ÜRÜNDÜ MARDİN LİFE MARDİN

323 KAMİL AKYÜREK MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

324 KAMİL GENÇ MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

325 KEMAL NALBANT ULUDAĞ FM BURSA

326 KEMAL ÖZDİLEK TOKAT HABER GAZETESİ

327 KEMAL SOYLU KONYA OLAY TV

328 KENAN BURHAN TRT ORDU

329 KEREM İŞGAN KONYA NEWS

330 KİRAMİ YILDIRIM PAL FM ANKARA YÖN.KRL.BŞK

331 M. NURETTİN ÖZDEMİR ÜLKÜ RADYO TV KONYA

332 MAHMUT HALLAÇ GÖZDE TV ADIYAMAN

333 MAHMUT KARADAĞ KANAL URFA TV ŞANLIURFA

334 MAKBULE ÜNAL RADYO 80

335 MEGHMET BEŞİR MARDİN 47

336 MEHMET ALİ ABAKAY GÜNCEL GAZETESİ

337 MEHMET ALİ DEMİRCAN MARDİN TİME

338 MEHMET ALİ ELMACI BAKIŞ GAZETESİ KONYA

339 MEHMET ALİ SAVAŞ EDESSA TV URFA

340 MEHMET ARİF ALTUNKAYNAK NUSAYBİN GAZETESİ

341 MEHMET AYDIN TV DEN AYDIN

342 MEHMET BEŞİR MARDİN 47 HABER

343 MEHMET CAN PEÇE ÇAY TV RİZE

344 MEHMET CİHAN AKBİLEK İNTERNET GAZETECİLER DERNEĞİ ADIYAMAN

345 MEHMET ÇETİNKAYA BRTV KARABÜK

346 MEHMET ÇIBIKÇI GRT TV GAZİANTEP

347 MEHMET ÇİFTÇİ KANAL URFA TV ŞANLIURFA

348 MEHMET DEMİR DOĞRU HABER GAZETESİ

349 MEHMET EROL MARAŞ OLAY MEDYA GAZİANTEP

350 MEHMET HALİT SOLHAN KIZILTEPE EKSPRES

351 MEHMET KARACAN DOĞUŞ GAZETESİ AYANCIK

352 MEHMET NEZİR GÜNEŞ MARDİN LİFE MARDİN

353 MEHMET POYRAZ GERÇEK TARİH DERGİSİ GEN.YAY.YÖN.

354 MEHMET SALİH KESKİN İPEKYOLU GAZETESİ

355 MEHMET YAZICI LİFE RADYO TV KAYSERİ

356 MERT SARI HABER 56 GAZETESİ SİİRT

357 METEHAN YURT KANAL E ELAZIĞ

358 MUHAMMED BABÜR İLGİ HABER

359 MUHAMMEDÜL EMİN FİDAN TOKAT ŞEHİR GAZETESİ

360 MUHAMMET CAN AKYÜREK BAÜN GAZETESİ BALIKESİR

361 MUHAMMET KAÇAR KARADENİZ HABER AJANSI

362 MUHSİN BAŞARIR TV 42 KONYA

363 MUHSİN KARAKOÇ AMKARA HABER GÜNDEM

364 MURAT AKSAÇ SON SÖZ GAZETESİ MALATYA

365 MURAT ÇUKURCAM TVİVO TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ

366 MURAT DÖNMEZ KONYA EKSPRES

367 MURAT EMRE ABACI KANAL 26 ESKİŞEHİR

368 MURAT ONUR TOKAT HABER GAZETESİ

369 MUSTAFA ALTINTAŞ ALTAŞ TV ORDU

370 MUSTAFA ARISÜT İPEKYOLU GAZETESİ

371 MUSTAFA BAKIR ÇAY TV RİZE

372 MUSTAFA BAYRAK KARADENİZ HABER AJANSI

373 MUSTAFA BERİGEL SELAM RADYO

374 MUSTAFA BOYDAK KONYA FM

375 MUSTAFA ÇELİK HABERCİ 18 GYY

376 MUSTAFA DEMİRCİ ÇAY TV RİZE

377 MUSTAFA ERKAR KIRATIM GAZETESİ

378 MUSTAFA KARDAŞ BATMAN HABER GAZETESİ

379 MUSTAFA ÖZDAL ULUDAĞ FM BURSA

380 MUSTAFA ÖZDOĞRU HAYAT GAZETESİ

381 MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK TV100 ASİSTAN DANIŞMAN

382 MUSTAFA TATLISU KON TV KONYA

383 MUSTAFA YÜCEL YAZICI ÇAY TV RİZE

384 MUTLU GÜNEŞ GAP GÜNDEMİ .COM

385 MUZAFFER ŞAFAK KANAL7

386 MÜCAHİD ERDAL BİLECİK SAKARYA GAZETESİ

387 MÜSLÜM ETGÜ AA ŞANLIURFA

388 NASRETTİN GÜNEŞ MARDİN 47 HABER

389 NAZLI TİMUR SON DAKİKA VAN HABER

390 NERGİZ KOBAK HAYAT GAZETESİ

391 NESRİN KORKMAZ ALTAŞ TV ORDU

392 NİHAL AĞCA SON SÖZ GAZETESİ MALATYA

393 NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ TİVİ 6 ANKARA

394 NUMAN TAŞPINAR ÇAY TV RİZE

395 NURDAN HÜSREV SPİKER

396 NURETTİN BAY KON TV KONYA

397 NURGÜL YILMAZ YURT HABERLERİ MANİSA

398 NURHAN İÇMEZ TOKAT HABER GAZETESİ

399 NURSİMA AKYÜREK BALIKESİR HABER GAZETESİ

400 OĞUZ BAL KARADENİZ HABER AJANSI

401 OĞUZHAN EKİNCİ TV A ADANA

402 OĞUZHAN KARATAŞ ART AMASYA

403 OĞUZHAN SARI TURAN GAZETESİ

404 OĞUZHAN SAYIN FIRAT FM ELAZIĞ

405 OKTAY YILDIRIMOĞLU 65 HABER .COM

406 OLCAY EŞGİ ANKARADAN HABER.COM

407 ORHAN KOÇYİĞİT KANAL 58 TV SİVAS

408 OSMAN ÇETİNKAYA BRTV KARABÜK

409 OSMAN GÜLEBAK URFANIN NABZI. COM

410 OSMAN YILDIRIM ALTAŞ TV ORDU

411 ÖMER BÜYÜKTİMUR UZAY HABER TVDİYARBAKIR

412 ÖMER HAMURCU MEDYA NET TV KAYSERİ

413 ÖZKAN DİKME TEKİRDAĞ PUSULA GAZETESİ

414 ÖZLEM İSPİR ANNAK KANAL FIRAT ELAZIĞ

415 RAMAZAN AYDEMİR TAVŞANLI HABER

416 RAŞİT YILDIRIM ARH MEDYA

417 RECEP DAĞ 65 DAKİKA. COM

418 REMZİ ETİK SÖZ GAZETESİ

419 RIZA DAĞ ERT ŞAH TV ERZİNCAN

420 SAADETTİN ULUSOY AFYON VİZYON HABER

421 SABİHA ŞENER MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

422 SAFİYE AYDIN TV DEN AYDIN

423 SALİH CAN ONGUN HAYAT GAZETSİ

424 SAMET KUYRUKÇU YENİ KONYA

425 SATILMIŞ BUÇAKÇI KANAL 19 ÇORUM

426 SEDAT EKER NORA TV AKSARAY

427 SELAHATTİN BAYRAK VUSLAT TV MALATYA

428 SELİM DENİZALP ÇAY TV RİZE

429 SELİME AYDEMİR TV DEN AYDIN

430 SELMA AYDIN TV DEN AYDIN

431 SELMAN GÜNEŞTAN MİDYAT TİME

432 SEMRA AKYÜREK MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

433 SEMRA DEMİRELLİ KANAL FIRAT ELAZIĞ

434 SEMRA ŞİMŞEK ALTAŞ TV ORDU

435 SERAP ACAR BALIKESİR HABER GAZETESİ

436 SERAP ÜLKÜ ÖZDEMİR MUĞLA TÜRK TV

437 SERDAR CEMAL SÜZEROĞLU ND YAYINCILIK MUĞLA

438 SERDAR DEMİRATAR FIRAT FM ELAZIĞ

439 SEREN ÇİFTÇİ MERHABA GAZETESİ BALIKESİR

440 SERHAT ÖZŞAHİN VİTRİN HABER SİNOP

441 SERKAN KARAVİN ÇAY TV RİZE

442 SERNAZ POLAT SİVİL DÜŞÜNCE HABER PORTALI

443 SERVET BOZA SÖZ GAZETESİ MALATYA

444 SEŞAHATTİN SEKİN ADANA METRO TÜRK TV

445 SEVDA KAYGISIZ GAZETE MERHABA

446 SEYFULLAH POLAT GAP GHÜNDEMİ GAZETESİ

447 SEYİT DUMAN RİBAT FM

448 SİBEL YILMAZ HAYAT GAZETESİ

449 SİNAN DÖLEK OLAY GAZETESİ GAZİANTEP

450 SONER GÜN GÖZYAŞI FM

451 SONER İSTANBULLU KARDELEN TV ERZURUM

452 SULTAN YILMAZ ÇAY TV RİZE

453 SÜHEYL ERKAN UZAY HABER TVDİYARBAKIR

454 SÜLEYMAN AYKUT TOKAT SÜPERR TV

455 SÜMER TAŞKIRAN GAZETECİ

456 ŞABAN KILIÇ YENİ URFA GAZETESİ

457 ŞAHİN BAYRAM KON TV KONYA

458 ŞAHİN MORKOÇ TV 1 KAYSERİ

459 ŞEVKET DEMİR BERECİKİN SESİ GAZETESİ

460 ŞÜKRÜ TOZLUKLU RADYO 80 OSMANİYE

461 TARIK TORU KANAL URFA TV ŞANLIURFA

462 TARIK YILMAZ ÇAMLIK MEDYA YOZGAT

463 TAYFUR DEMİR MARDİN LİFE

464 TOGAY MURATOĞLU ÇAY TV RİZE

465 TOLGA SAYIN FIRAT FM ELAZIĞ

466 TUĞBA ÖZKAN TV 1 KAYSERİ

467 TUĞBA POLAT GAP GÜNDEMİ .COM

468 TUNCAY AKTAŞ ULUDAĞ FM BURSA

469 TURAN HARMANCI RADYO NEŞE

470 TURGAY DEMİRTAŞ KANAL 33 MERSİN

471 TURHAN DEMİR ÇERKEŞ VUSLAT HABER

472 UFUK ÇAKAROĞLU RADYO E ELAZIĞ

473 UĞUR KAHYAOĞLU HAYAT GAZETESİ

474 ÜMİT BABACAN MAR TV BALIKESİR

475 ÜMİT ÜLKER GEBZE GAZETESİ

476 VEDAT ADIGÜZEL TRT YAPIMCI

477 VELİT AK MARDİN LİFE

478 VEYSEL POLAT GAP GÜNDEMİ .COM

479 VİLDAN HAN BALIKESİR HABER GAZETESİ

480 VİLDAN KARA ÖZTÜRK KARESİ HABER

481 VOLKAN SAYIN TV DEN AYDIN

482 YAKUP YAZAR RADYO E ELAZIĞ

483 YALÇIN YOLDAŞ TV 1 KAYSERİ

484 YASİN USTACI AJANS ÇERKEŞ GYY

485 YAŞAR ABACI KANAL 26 ESKİŞEHİR

486 YAŞAR ABACI KANAL 26 ESKİŞEHİR

487 YAŞAR TOY KON TV KONYA

488 YEŞİM ÜLKER TV DEN AYDIN

489 YILMAZ BEKLEYEN SÖZ GAZETESİ DİYARBAKIR

490 YOLDAŞ KOCAER GAZETE MERHABA

491 YUNUS EMRE KAYA TRT

492 YUSUF GÜRBÜZ KONYA POSTASI

493 YUSUF KÜÇÜK BASIN EKSPRES GAZETESİ

494 ZAFER KARTOĞLU KARADENİZ HABER AJANSI

495 ZAFER UYGUN VAN HABER GAZETESİ

496 ZEKERİYA BAL ALTAŞ TV ORDU

497 ZEKİ AKBIYIK KANAL FIRAT ELAZIĞ

498 ZEKİ DURSUN KONYA POSTASI

499 ZEKİ ÖZER GÜNEYDOĞU GÜNCEL GAZETESİ

500 ZEYNEP AKSAÇ SON SÖZ GAZETESİ MALATYA