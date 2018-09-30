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500 bin kişiye 3 bin lira ikramiye! Ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye 7 Aralık’ta ödenecek. Ortalama ödeme 1.000 lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak.

30 Eylül 2018 Pazar 08:57
500 bin kişiye 3 bin lira ikramiye! Ne zaman ödenecek?

Sabah yazarı Faruk Erdem'in bugünkü yazısında aktardıklarına göre, 2018 yılı içerisinde 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurumlarında kadroya alındı. Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirketlerinde kadrolu oldular. Bu işçiler için toplu sözleşmeler de yapıldı. Toplu sözleşmeler sonunda bazı haklar da elde ettiler. Öte yandan bu işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanun gereğince yıllık tediye (ikramiye) hakkına da kavuştu. Böylece bir yılda 52 günlük ikramiye hak ettiler. Bu ikramiyelerin bir bölümü ödenirken son taksit için ödeme günü merak ediliyordu.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı 

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.

26 günlük tutar kadar 

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.

Asgari ücrete ikramiye hesabı 

Brüt ücret 2.029,50 TL
Günlük brüt 67,65 TL
13 günlük brüt 879,45 TL
SGK işçi primi (%14) 123,12 TL
SGK işsizlik primi (%1) 8,79 TL
Gelir Vergisi ( %15) 112,13 TL
Damga vergisi 6,68 TL
Kesinti toplamı 250,72 TL
Net ödenecek 628,73 TL

En az brüt ikramiye 4 bin 59 lira 

Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:57
  1. recep tayyip erdoğan
  2. ikramiye

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