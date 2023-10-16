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Medya '500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak' iddiasına açıklama
Medya

'500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak' iddiasına açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-16 21:43:00 - 2023-10-16 21:50:54
'500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"İddialar tamamen asılsızdır"

Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Sözcü yazarı yalanı atmıştı

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin "Aldığım duyumlara göre 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu. Buna ilişkin olarak da Ankara'da ve bizim güneyimizde hazırlıklar yapıldığının duyumunu aldım. 5 milyon nüfusu var Filistin'in bunun yüzde 10'luk diliminin Türkiye'ye alınmasına ilişkin bir çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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