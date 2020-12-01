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Teknoloji 50 yıllık biyoloji problemi çözüldü
Teknoloji

50 yıllık biyoloji problemi çözüldü

Londra'da bilim insanları, biyolojide 50 yıldır çözülemeyen molekül katlanma sorununu yapay zeka sayesinde çözdüklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:36:00 -
50 yıllık biyoloji problemi çözüldü

Londra merkezli yapay zeka laboratuvarı DeepMind bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 50 yıldır çözüme kavuşturulamayan molekül katlanma sorununu yapay zeka sayesinde çözmeyi başardı. Çalışma kapsamında yaklaşık 170 bin protein yapısının bulunduğu bir veri tabanı ile eğitilmiş 'AlphaFold' isimli aracı kullanan araştırmacılar, hatalı çalışan ve yapıları keşfedilemeyen proteinlerdeki 'katlanma' sorununa dair şu ana kadar en net verileri sunduklarını belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maryland Üniversitesi'nden Dr. John Moult, "Hayati moleküllere yönelik küçük müdahalelerin bile sağlığımız üzerinde felaket etkileri olabilir. Hastalığı anlamanın ve yeni tedaviler bulmanın en etkili yollarından biri de ilgili proteinleri incelemektir. Bakteriler ve virüsler de dahil olmak üzere diğer türlerde milyarlarca protein var. Ancak yalnızca bir tanesinin şekli üzerinde çalışmak oldukça pahalı ve uzun yıllar alabilir" ifadelerini kullandı.

University College London'dan Prof. Andrew Martin ise, "Bu çalışmayla birlikte proteinlerin üç boyutlu yapılarını bilerek ilaçların tasarlanmasına ve tüm sağlık sorunlarına müdahale etmeye yardımcı olabiliriz." şeklinde konuştu.

Söz konusu çalışmanın, Covid-19 da dahil çok sayıda hastalığın tedavisi için yeni ilaçlar geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

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