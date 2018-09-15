0553 313 94 23

50 sayfalık ifade… İtiraflar gelmeye başladı

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyon ile çökertilen Adnan Oktar Örgütü’nün üst düzey yöneticileri çözülmeye başladı. Örgütün ‘İmam Bacılar’ ve ‘Avukatlar’ grubundan iki şüpheli 50 sayfalık ifade verdi. Diğerleri de etkin pişmanlıktan faydalanmak için sırada

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:02
50 sayfalık ifade… İtiraflar gelmeye başladı

İstanbul Emniyeti tarafından operasyonla çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, örgütün üst düzey yöneticileri çözülmeye başladı.

Örgütün üst düzey yöneticilerinin arasında yer alan ve örgütün kapatılan kanalı A9 TV'de rejide görev yaptığı iddia edilen A.P., iddiaya göre etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere itirafçı oldu. Örgütün İmam Bacılar Grubu'nda bulunan A.P., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve örgütle ilgili 50 sayfalık ifade verdi. İddialara göre itirafçı A.P.'nin verdiği bilgiler önemli görüldüğünden ve soruşturmayı ileriye taşıdığından dolayı A.P. önceki gece saat 22.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden serbest bırakıldı. A.P.'nin 25 yıldır örgütün içerisinde bulunduğu ve örgütün internet şifreleri ile harici disklerinden sorumlu kişi olduğu da iddia edildi.

İKİNCİ İTİRAFÇI AVUKAT

Örgütün "Avukatlar Grubu" içerisinde yer alan ve operasyonla yakalanarak tutuklanan F.D. de itirafçı oldu. İddialara göre etkin pişmanlıktan faydalanan ve İstanbul Emniyeti'nde örgüte ilişkin bildiklerini anlatan avukat F.D. de İzmir Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Yeni itirafçılar A.P. ve F.D.'nin ardından Adnan Oktar Suç Örgütü'nün üst düzey iki yöneticisinin daha etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılık makamlarına dilekçe ile başvuru yaptıkları belirtildi. Tutuklu olan iki şüphelinin de ifadelerine başvurulacağı ifade ediliyor. Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Ayça Pars hakkında, avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi.

ÖRGÜT LİDERİ ADNAN OKTAR VE 155 KİŞİ TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmış, 13'ü adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14 kişi serbest bırakılmıştı.

 

KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 07:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. adnan oktar
  4. itiraf

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşure orucu ne zaman tutulur
    1. Aşure orucu ne zaman tutulur
    2. Feci kaza! Karşılarında..
    3. ‘Bin Ladin’i öldürmek yaptığım en kötü..
    4. Ünlü futbolcu çatışmada öldü
    5. Trump giderse tekrar Paris..
    6. Bedelliye ‘zaman’ ayarı
    7. 50 sayfalık ifade… İtiraflar gelmeye..
    8. Emniyet teyakkuzda… Patlayıcı..
    9. Savcılık harekete geçti… Gömülen..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı ile..
    12. PKK’lı Duran Kalkan’ın yanındaki..
    13. Rusya’dan Türkiye ile ilgili önemli..
    14. O belgelere ulaşıldı... İşte ABD’nin..
    15. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal..
    16. Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet..
    17. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray..
    18. Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan..
    19. Fatih Terim'den galibiyet yorumu: 1-2..
    20. Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali..
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor
    Türkiye hamle yaptı! Rejim birlikleri kaçıyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
    PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!
    PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER geldi!