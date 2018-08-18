50 papazdan 1’i pedofili!

Hristiyan din adamı zırhına bürünerek ülkemiz aleyhinde yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu deşifre olan rahip Brunson’un üzerinden ülkemize tehdit dolu mesajlar gönderen ABD’nin “masum” olarak lanse ettiği papazlar, masumluğun en büyük sembolü olan çocukları kirli emellerine alet ediyor.

Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde görev yapan 300 papazın 1000 çocuğa çeşitli aralıklarla tecavüz ettiğinin anlaşılmasının ardından Batı’daki ahlaki çürümeyi gözler önüne seren yeni bilgileri paylaşıyoruz. Özellikle Amerika ve güçlü Batı devletleri vasıtasıyla “iyilik meleği” olarak empoze edilmeye çalışılan papazların büyük bir bölümü pedofili bataklığında boğuluyor. Kendi inançları dairesinde evlatlarını din adamlarına teslim ettiklerini zanneden aileler masum çocuklarını kurban ettiklerini farkına çok geç varıyor.

ÇOCUKLAR TEHLİKEDE!

Dünyanın farklı ülkelerinde din adamı olarak görev yapan her 50 papazdan 1’inin pedofili olması çocuklar için tehlike arz ediyor. Söz konusu gerçek Vatikan’ın bir numaralı ismi Papa Franciscus tarafından da itiraf edildi. La Repubblica gazetesine bir demeç veren Papa Franciscus, papazların büyük çoğunluğunun pedofili olduğunu belirterek yukardaki rakamları söyledi. Her 50 papazdan 1’inin pedofili müptelası olduğu bilindiği halde, dünyanın farklı ülkelerine misyoner adı altında gönderilmesi tehlikenin boyutlarını da gözler önüne serdi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR HEDEFLERİNDE!

Papazların istismarına uğrayan çocuklarının yüzde 85’inin yaş ortalaması 8 ile 10 yaşları arasında değişkenlik gösteriyor. Hiçbir hükmü kalmamış bir dinin sapkın öğretileriyle kafaları tütsülenen papazların tacizine uğrayan 4 bin 444 çocuk üzerinde yapılan araştırma dehşetin boyutlarının nerelere tırmandığını da ispat ediyor. Papazların taciz ettiği erkek çocuklarının yaş ortalaması 11.5 iken bu rakam kızlarda daha da düşerek 10.5 olarak kayıtlara geçiyor. Araştırmalar papazlar tarafından gerçekleştirilen çocuk tacizi vakalarının çok daha fazla olabileceğine işaret ediyor.

Kilise baskısı, ailenin utanması, çocuğun söyleyememesi ve Vatikan tarafından rüşvet verilerek susturulan aileler nedeniyle gerçek rakamların ortaya çıkmadığı belirtiliyor.