50 milyon dolarlık kumpas davasında gözler duruşmada

Türkiye son yılların en dikkat çekici hukuk dosyalarından biri olarak gösterilen ve kamuoyunda “50 milyon dolarlık kumpas davası” olarak anılan süreci konuşuyor. Dosyanın merkezinde, iş insanı Fehmi Öztürk’ün, sahte belgeler, usulsüz bilirkişi raporları ve hukuka aykırı işlemlerle büyük bir maddi zarara uğratıldığı iddiası yer alıyor. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, birden fazla şüpheli hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla kamu davası açıldığı görülüyor.

SAHTE BİLİRKİŞİ İDDİASI DOSYANIN MERKEZİNDE

İddianameye göre, 2018 yılında yürütülen bir soruşturma kapsamında, UYAP sisteminde kayıtlı olmayan ve bilirkişilikten yasaklı bir kişinin, resmi kayıtlarda başka bir bilirkişi gibi gösterilerek dosyaya dahil edildiği öne sürülüyor.

Savcılık tespitlerine göre, söz konusu kişiye dosya teslim edilirken herhangi bir resmi atama yapılmadığı ve teslim tutanaklarının da usulsüz şekilde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca dosyada yer alan HTS kayıtları ve evrak incelemeleri, bazı şüpheliler arasında dikkat çekici iletişim trafiğine işaret ediyor. Bu durum, olayın organize bir yapı içinde gerçekleşmiş olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendiriyor.

Davacı taraf, söz konusu süreçte düzenlenen belgeler, senetler ve hisse devirleri üzerinden yaklaşık 50 milyon dolarlık bir zararın oluştuğunu ileri sürüyor.

İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada ise bu işlemlerin gerçekte bir borç ilişkisine dayanmadığı, aksine “teminat amacıyla” oluşturulduğu savunuluyor.

Davacı vekilleri, özellikle 2018 tarihli bir belgenin, daha sonra iptal edilen tahkim sürecinin parçası olduğunu ve tek başına hukuki sonuç doğuramayacağını belirtiyor.

YARGITAY BOZDU, YEREL MAHKEME DİRENME AŞAMASINDA

Dosya, daha önce yerel mahkeme ve istinaf aşamalarından geçmiş, ancak Yargıtay tarafından bazı yönlerden bozulmuştu. Şimdi ise gözler, İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çevrilmiş durumda. Mahkeme, bozma kararına uyup uymayacağına karar verecek.

Davacı taraf ise önceki kararın hukuka uygun olduğunu savunarak “direnme kararı” verilmesini talep ediyor.

MEDYA VE KAMUOYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Hukuk çevrelerinde “emsal olabilecek dosya” olarak değerlendirilen dava, özellikle sosyal medyada ve bazı basın organlarında geniş yankı bulmuş durumda.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 25 Mart 2026 tarihine bıraktı. Kritik duruşmada, Yargıtay’ın bozma kararına karşı nasıl bir tutum alınacağı netleşecek.

Türkiye’nin yakından izlediği bu dava, sadece taraflar açısından değil, hukuk sistemi açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir süreç olarak görülüyor.