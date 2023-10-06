50 km derinlikte operasyon F-16'lar petrol kuyularını yok etti! Türkiye'ye ait jetler tarafından vuruldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından vuruldu.

BU KEZ HEDEF FARKLI

Kritik operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi vuruldu.

PETROL KUYULARI VURULDU

CNN Türk'te operasyona ilişkin detaylar aktarıldı. Paşa Alyurt''un açıklamaları şöyle:

Dün gece Suriye’nin Kuzey’inde PKK, YPG’li teröristlere ait birçok hedef imha edilmişti. O operasyonun detayları ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların katılımı ile dün gece saat 23.00’te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntılarına baktığımız zaman savaş uçaklarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki Pençe-Kılıç adıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle 20 Ekim 2022’de düzenlenmiş Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki hedefler o zaman imha edilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünkü harekata baktığımızda bazı muhalif güçlerden kalkan uçakların ardından destek uçaklarının yer aldığı operasyonda AKINCI taarruzi insansız hava aracının olduğu birçok savaş uçaklarının görev aldığını ifade edelim.

Daha öncekinden farklı olarak terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınaktan oluşan 30 hedef imha edildi. Teröristlere ait sınıra 40-50 km derinliğindeki hedeflerin F-16'lar tarafından vurulduğunu ifade edelim.

Türk jetlerinin bir yıl içinde ikinci kez vurduğu görülüyor. Operasyondan farklı olarak petrol kuyusunun ifade alındığını ifade edelim.