  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”

Tüm ülke şokta! AVM'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ahmet Hakan’dan bomba “Bayraktar” yazısı! “Nedenini anlatmak için…” deyip fena tokatladı

Alarm durumuna geçtiler: Artık Türkiye’nin tüm askeri kararlarını izlememiz gereken bir aşamaya girmiş bulunmaktayız

AK Parti’den flaş karar! Bayram tatili sonrası o konuda harekete geçilecek

Bir dönem dünyanın en iyi peyniri seçilmişti! Ünlü peynir markası iflas etti

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya ödül gibi muamele! Serbest bırakıldı!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan ülkeden kurnazlık! 'Anlaşma gayrimeşru' deyip iptal etmek istiyorlar
Yaşam 50 bin lira değerinde! Kaşla göz arasında telefonu böyle çaldı
Yaşam

50 bin lira değerinde! Kaşla göz arasında telefonu böyle çaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 19:14:00 -

İstanbul Fatih'te bir kişi müşteri olarak girdiği dükkanda saniyeler içerisinde 50 bin liralık telefonu çaldı.

Fatih’te bir telefoncuya giden şüpheli, müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu çalarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir telefoncuda meydana geldi. İddiaya göre, dükkana telefon alma bahanesiyle gelen bir şahıs, 50 bin lira değerindeki telefonu gözüne kestirdi. Dükkan sahibinden telefonu isteyerek incelemeye başladı. Telefonun özelliklerini kontrol eden şüpheli fotoğraf çekmek için dükkanın dışına doğru ilerledi. Uygun anı yakalayan şüpheli, telefonu çalarak kaçmaya başladı. İş yeri çalışanları ve çevredeki esnaflar şüphelinin peşine düştü ancak yetişemedi. İş yeri sahibi Ramazan Erkin, ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cep telefonunu incelediği ardından da elinde telefonla dükkandan kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

Bu da şehirlerarası hırsızlık vakası
Bu da şehirlerarası hırsızlık vakası

Yaşam

Bu da şehirlerarası hırsızlık vakası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı
Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

Yaşam

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

Koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi
Koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Yaşam

Koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23