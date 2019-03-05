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50 bin konutla ilgili başvuru tarihi ve taksit sayısı açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin TOKİ konutuyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

05 Mart 2019 Salı 19:48
50 bin konutla ilgili başvuru tarihi ve taksit sayısı açıklandı!

Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:

Başvuru tarihleri 

50 bin konut için 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız. Başvurular 19 Nisan'a kadar sürecek.

240 ay vade

240 ay vadeyle kira öder gibi ödeme yapılabilecek.

6 bin 300'ü İstanbul'da

50 bin konutun 6 bin 300'ü İstanbul'da yapılacak.

Bir ilk olacak

50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:48
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