5 yılın ardından yeniden yürüdü! Cezayirli tır şoförü Türkiye’de şifa buldu

Beş yıl boyunca yürüyemedi, umudunu neredeyse tamamen kaybetti ama Türkiye’de yeniden ayağa kalktı. Cezayirli tır şoförü Said Moussa (38), 2020 yılında vücudun kendi dokularına saldırması sonucu omurilikte hasar oluşturan otoimmün bir hastalık geçirdi ve yürüyemez hale geldi. Beş yıl boyunca tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 3 çocuk babası Moussa, ülkesinde birçok doktora başvurdu ancak sonuç alamadı. Son çare olarak Türkiye'ye gelen Moussa, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kılıç tarafından uygulanan omurilik pili tedavisiyle yeniden yürümeye başladı. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra fizik tedaviyle kaslarını güçlendirecek olan Moussa'nın kısa süre içinde daha da iyi duruma gelmesi bekleniyor.

"Her şey yüzde 100 başarılı geçti"

Said Moussa, Türkiye'ye geldikten sonra kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirterek duygularını şöyle paylaştı:

"Cezayir'den gelir gelmez direkt Doç. Dr. Mustafa Kılıç'ın yanına geldim. Yürüyemiyordum. Ameliyat oldum ve her şey yüzde 100 başarılı şekilde gerçekleşti. 2020'den bu yana yürüyemediğim için hiçbir şey yapamıyordum. İşime de devam edemiyordum. Cezayir'de birçok doktora gittim ama hiçbir olumlu sonuç alamadım. Hem doktora hem de ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben işinde başarılı bir insandım, işime geri dönmek istiyorum. Ayrıca evde oturmak hiç bana göre bir şey değildi ve bu süreçte bu yüzden duygusal olarak oldukça yıprandım, zordu."

"Yeni nesil omurilik piliyle ağrılar tamamen geçti"

Tedavi sürecini anlatan Doç. Dr. Mustafa Kılıç, hastanın durumu ve uygulanan yöntemi şu sözlerle açıkladı:

"Hastamız bize Cezayir'den başvurdu. Genç bir hastamız. Yaklaşık beş yıl önce geçirdiği bir hastalık, yani vücudun kendi dokularına saldırması sonucu omurilikte hasar meydana gelmişti. Bu nedenle tekerlekli sandalyeye bağımlı hâldeydi; birinin yardımıyla ancak ayağa kaldırılabiliyordu. Şiddetli nöropatik ağrıları vardı. Hastamıza yeni nesil omurilik pili tedavisi uyguladık. Tedaviden sonra ağrıları neredeyse tamamen geçti. Ağrının kısıtladığı hareketler geri döndü ve hastamız bağımsız bir şekilde yürümeye başladı. Bu sonuç bizim için de şaşırtıcı ve sevindiriciydi."

Omurilik pili nasıl çalışıyor?

Doç. Dr. Kılıç, omurilik pili sisteminin çalışma prensibini "Omurilik üzerine yerleştirdiğimiz elektrotlar sayesinde, kollardan ve bacaklardan beyne giden ağrı sinyallerini omurilik düzeyinde kesiyoruz. Ağrılar tamamen ya da tama yakın ortadan kalktığı için hastaların hareket kabiliyeti de belirgin şekilde iyileşiyor. Bu hasta bunun çok iyi bir örneği" sözleriyle anlattı.

Sağlık turizminde Türkiye tercih ediliyor

Doç. Dr. Mustafa Kılıç, Türkiye'nin sağlık turizminde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak "Hasta, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çok kaliteli olduğunu bildiği için burayı tercih etti. Türkiye genel olarak hekim kalitesi açısından oldukça ileri bir seviyede. Beş yıldır bu sıkıntıyı yaşayan bir hastayı, doğru bir tedaviyle sağlığına kavuşturabiliyorsunuz. Bu tedavi, hastaların korkacağı bir işlem değil" açıklaması yaptı.

"Hastalar ağrıya mahkum değil"

Omurilik pili tedavisinin geniş bir hasta grubuna uygulanabildiğini belirten Kılıç, şu mesajla sözlerini tamamladı:

"Omurilik pili tedavisi, yaşa bağlı olmadan uygulanabiliyor. Otoimmün hastalık, kaza ya da damar kaynaklı nedenlerle omurilik hasarı yaşayan hastalarda oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. Bu kişiler ağrıya mahkûm olmak zorunda değil. Tıp gelişiyor, teknoloji ilerliyor. Doğru hekimle bu tedavilerle yaşam kalitesi yeniden kazanılabiliyor."