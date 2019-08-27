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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde kapısının önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kıs çocuğuna cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf’ın yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:00
5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde kapısının önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kıs çocuğuna cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf’ın yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı. Mahkeme, sanığın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.


İstanbul Küçükçekmece’de 22 Nisan 2019’da 5 yaşındaki kız çocuğu M.E.’ye kapısının önünde oyun oynarken apartman arasına götürerek cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mohammed Vasıf ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme duruşmanın kapalı olarak görülmesine hükmetti. Duruşmada savunması sorulan Mohammed Vasıf kendini savunmak istemediğini ve susma hakkını kullanmak istediğini belirtti. Mohammed Vasıf ayrıca cezaevinde darp edildiğini de aktardı.



“Çocuğum acıyor dedi”


Duruşmada beyanı sorulan çocuğun annesi Harbinaz E. çocuğunun olay günü oynamak için dışarıya çıktığını söyleyerek, “Ben camdan bakıyordum. 10 dakika kadar sonra kızım eve geldi. Çocuğum biri beni dövdü diye söyledi. Çocuğumda kan görünce olayın boyutunu zaten anladım. Çocuk eve geldiğinde rengi gitmişti titriyordu. Çocuğum acıyor dedi. Çocuğumun iç çamaşırına baktığımda kan gördüm ve cinsel istismara uğradığını anladım. Sanıktan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.


Çocuğun babası Feyzi E. ise olay saatinde işte olduğunu ve 5 aydır yaşananlardan dolayı sakallarının bile beyazladığını söyledi.


Mahkeme tarafların beyanlarının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, Mohammed Vasıf’ın ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.


Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan sivil toplum kuruşları yargılamanın çok çabuk bittiğini ve taleplerinin bu olduğunu aktardı. Verilen kararın diğer mahkemelere de örnek olması dileğinde bulundu. Müşteki avukatı ise çocuklar için daha çok kreş, anaokulu ve oyun parkı istediklerini belirtti.



İddianameden


Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan 2019 günü 5 yaşındaki M.E. isimli çocuğun Mohammed Vasıf tarafından cinsel istismara uğraması olayına ilişkin iddianamede yer alan şüphelinin ifadesinde suçlamayı kabul ettiği aktarılmıştı. İddianamede Mohammed Vasıf’ın M.E.’ye karşı cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla hürriyetinden alıkoyduğu da belirtilmişti. İddianamede Mohammed Vasıf’ın ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:00
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