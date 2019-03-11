5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı! İşte en sevimli siyasetçi Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı Köyünde yaşayan 5 yaşındaki Çağatay Amanak, yerel seçimler öncesi sembolik muhtar adayı oldu.

Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. "Seçimleri kazanacağım" Otağlı köyünde Çağatay Amanak, cep telefonu ile kaydedilen videoda sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp ceket giyinen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklaması izleyenleri gülümsetti. 'Aday mısın?' sorusuna, "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diye yanıt veren küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çektireceğini söyledi.

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