5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi “İyilik Bilimi” temasıyla düzenlendi

Üsküdar Üniversitesi tarafından "İyilik Bilimi-İyilikten Ne Doğar? & Deprem ve Travma Sonrası Büyüme" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi'nde, travma sonrası gelişim, insan ilişkileri ve sosyal destek, psikolojik sağlamlık, iyimserlik ve umut konuları ele alındı.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, burada iyilik bilimini ele aldıklarını söyledi.

Tarhan, kongreyi koruyucu ruh sağlığı çalışması kapsamında değerlendirdiklerini dile getirerek toplumun ruh sağlığının korunması, hasta olunmaması, şiddetin ve suçun azaltılması için koruyucu ruh sağlığına yönelik çalışmalarda pozitif psikolojinin önemini vurguladı.

Kongre kapsamındaki "Mutluluk Bilimi" başlıklı panelde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sırrı Akbaba güzel alışkanlıkların iyileştirici gücüne dikkati çekerek erdemlerin pozitif psikolojinin odak noktasını oluşturduğunu söyledi.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu da düşünceyi geliştirme ve mükemmelleştirmenin önemine değinerek "Karşılaştığımız bütün olaylarla ilgili bizim tepkimiz olayın kendisinden ziyade olayla ilgili zihnimizde ürettiklerimizdir. Bizi rahatsız eden de zihnimizde ürettiklerimizdir bu anlamda. Bizi mutlu eden de bize keyif veren de bizim zihnimizde ürettiklerimizdir. İş o zaman bizim ne oranda düşündüğümüzde nasıl düşündüğümüzde düğümleniyor" ifadesini kullandı.

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