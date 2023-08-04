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Gündem 5 Terörist daha ex
Gündem

5 Terörist daha ex

Yeniakit Publisher
2023-08-04 12:15:00 -
5 Terörist daha ex

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları kesintisiz devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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