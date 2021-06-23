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Aktüel 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Aktüel

5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 19:32:00 - 2021-06-23 19:33:54
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu örgüt mensuplarından birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan aileler arasında bulunduğu tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylece, evlat nöbeti tutan 26'ncı aile çocuğunu terör örgütünden kurtardı. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

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