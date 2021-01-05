5 Ocak koronavirüs vaka sayısı Türkiye Güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 879’a yükseldi.

Bugün toplam 183 bin 413 test yapıldı. Semptom gösteren bin 477 kişiyle birlikte toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 908 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 410 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.