5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası
- Adana'da yaklaşık 4 bin sporcu katılımıyla düzenlenen organizasyon sona erdi13 Ocak 2019 Pazar 17:05
ADANA (AA) - Adana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası müsabakaları tamamlandı.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik zorlu müsabakalara sahne oldu.
İki gün süren organizasyonda minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde 73 ilden yaklaşık 4 bin sporcu kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonunda farklı yaş ve kilolarda dereceye girenlere madalyaları verildi.
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