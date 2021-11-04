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Eğitim 5 milyon üniversitel, ‘kültür elçisi’ olacak
Eğitim

5 milyon üniversitel, ‘kültür elçisi’ olacak

Türkiye Tanıtma Platformu, üniversiteli 5 milyon genci ‘kültür elçisi’ yapmak için “Önce ülkeni tanı, sonra dünyaya tanıt” sloganıyla Türkiye'deki tüm UNESCO unsurlarını tanıtan bir çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:20:00 -
5 milyon üniversitel, ‘kültür elçisi’ olacak

Platform Başkanı Fikret Yıldız “Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirasa ilişkin bilgi, çalışma, sergi, kitap ve broşürleri tüm üniversitelerde öğrencilerin erişimine sunacağız. Bunlara erişen öğrencilere de Kültür Elçisi Beratı vererek ülkemizin kültür ve turizm elçisi yapacağız” dedi.

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