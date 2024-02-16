5 metreyi aşan karla mücadele aralıksız sürüyor!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karla mücadele aralıksız sürüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi aştı.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Çobanpınar köyü yolunda 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında çalışma yapıyor.
Ekipler, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ediyor.
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