  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapay zeka: Artık hafızası var! Siz istemediğiniz sürece unutmayacak!

Türkiye'nin satın almak istediği F-16 savaş uçakları: Türkiye'de üretilebilir, an meselesi, bekliyoruz!

Sağlıkçılardan olay yerinde inceleme! 'Siyanür açısından bir risk yok'

8 Nisan'a hazır mısınız?

Zıplaya zıplaya geldi söve söve gidiyor! Özel'den Tunç Soyer'e bomba gönderme

IMF dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladı: Türkiye'den müthiş başarı! Bakın kaçıncı sırada?

Büyük destek: Ukrayna'ya 1 milyon (İHA) İnsansız hava aracı gönderecek! Stoltenberg ilan etti

Vergi gelir tahsilatında rekor rakam

CHP'de büyük deprem! İstifa ettiğini duyurdu

Trump net mesajı verdi: NATO ile ilgili ifadeler: arkasında durduğunu söyledi! O sözler peş peşe geldi
Gündem 5 metreyi aşan karla mücadele aralıksız sürüyor!
Gündem

5 metreyi aşan karla mücadele aralıksız sürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 07:05:00 -
5 metreyi aşan karla mücadele aralıksız sürüyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karla mücadele aralıksız sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Çobanpınar köyü yolunda 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında çalışma yapıyor.

Ekipler, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23