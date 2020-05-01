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Aktüel

5 kişilik aile karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede korona virüs kaptığı belirtilen hasta ve ailesi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:00:05 -
5 kişilik aile karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede korona virüs kaptığı belirtilen hasta ve ailesi karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide ağrısı nedeniyle tedavi gören Kadir A. hastanede yapılan tedavinin ardından Gölbaşı ilçesinde kalan ailesinin yanına döndü. Bir süre ailesiyle beraber kalan Kadir A. yeniden rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kontrolleri yapılan hastanın korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hastanın Gölbaşı ilçesinde kalan ailesi de karantina altına alınarak kendilerinden numuneler alındı.

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