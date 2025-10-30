5 kişi daha gözaltında! Louvre’da büyük soygunun ardından yeni dalga
Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde Fransa’nın taç mücevherlerinin çalındığı soygunla ilgili soruşturma derinleşiyor. Paris Savcısı Laure Beccuau, beş kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa’nın başkenti Paris’te gündeme bomba gibi düşen Louvre Müzesi soygununda yeni gelişmeler yaşanıyor. Paris Savcısı Laure Beccuau, Louvre Müzesi'ndeki soygun olayına karıştıkları gerekçesiyle 5 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığı aktarıldı. Beccuau, Fransız basınına verdiği demeçte, 5 yeni şüpheliden birinin soygunu gerçekleştiren 4 kişilik ekibin üyesi olduğu sanıldığını söyledi.
