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Gündem 5 kişi 1 ismi zikredemedi! Üstad Necip Fazıl’a büyük saygısızlık
Gündem

5 kişi 1 ismi zikredemedi! Üstad Necip Fazıl’a büyük saygısızlık

Nasipsiz 5 kemalist, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in adını anamadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 13:45:00 - 2022-11-26 14:06:20

Kemalistler, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in isminden bile korkuyor! Ömrünü İslami hizmete ve kemalizmin Türk insanı üzerindeki eşsiz tahrifatını anlatmaya adayan Üstad Necip Fazıl'a, bugün dahi kemalistler saygısızlık yapmaktan geri durmuyor.

Hayatı boyunca Üstad'a eziyet eden kemalistler, bu kez de canlı yayında yaptıkları edepsizlikle gündem oldu.

Amerikancı Merdan Yanardağ'ın televizyon kanalı Tele1'de bir araya gelen kemalistler, Necip Fazıl'ın adını anamadı.

Türker Ertürk Selahattin Demirtaş yalakası eski asker, "Adını hatırlayamıyorum" diyerek Necip Fazıl'ın ismini vermedi. Programda herkesin ismini bülbül şakan Türker Ertürk sıra Üstad Necip Fazıl’a gelince "İslamcıların şair olarak değerlendirdiği isim" diye tanımladı.

Diğerleri ise, "Evet, Kayserili..." diyerek, adını geçirmeden Üstattan bahsetti.

O anlar kamuoyunda tepkiye neden oldu.

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