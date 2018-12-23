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5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçeye bağlı Uzunsöğüt Mahallesi'ndeki bir ağıldan 5 keçiyi çalan 2 hırsız, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

23 Aralık 2018 Pazar 19:56
5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çiftçi Mehri Aslan'a (31) ait 5 keçiyi çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Uzunsöğüt Mahallesi'nde keçilerini beslemek için ağıla giren Mehri Aslan, 5 keçisinin kayıp olduğunu fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlıktan sabıkası olan Serkan Z.'nin ilçede görüldüğünü tespit etti. Ekipler, Serkan Z.'yi ve yanındaki arkadaşı Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda keçilerin hayvan alım satımı yapan Baki U.'da olduğunu öğrenen jandarma, keçileri alarak Mehri Aslan'a tespit etti. Aslan, çok mutlu olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür ederken, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:56
  1. Kahramanmaraş
  2. Türkoğlu ilçesi
  3. hırsızlık
  4. keçi hırsızlığı
  5. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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