5 insan hastalığının 3'ü hayvan kaynaklı

Oğuzhan Gültekin Ankara

6 Temmuz Dünya Zoonoz Hastalıklar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenleyen Türk Veteriner Hekimleri Birliği zonootik hastalıklara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“5 insan hastalığının 3’ü hayvan orjinidir”

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60’ının hayvansal kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada, “Sars, Mers, Zika, Nipah, Ebola, Batı Nil Virüsü, Kuş Gribi ve COVID-19 gibi yeni ortaya çıkan patojenlerin yüzde 75’i yine hayvanlardan köken almaktadır. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90’dan fazlası zoonotik karakterdedir. Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3’ü hayvan orijinlidir. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin yüzde 80’i potansiyel biyoterör etkenleri arasında bulunmaktadır”denildi.

“Tedavi esaslı değil bir yaklaşım sürdürülemez”

Bakanlığı’nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olup, bunlar Dünyadaki 200’ün üzerindeki zoonotik hastalığın yaklaşık 5’te 2’sini oluşturmaktadır. Halen ülkemizde Brusella (Malta humması), Şarbon, Salmonellozis, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, Tokzoplazma ile Kuduz en yaygın görülen zoonoz hastalıklardır. Dünya genelinde sadece gıda kaynaklı zoonoz hastalıkların sağlık harcamalarına katkısı 100 milyar dolardır. TUİK verilerine göre 2010 yılında 62 milyar TL olan toplam sağlık harcamaları üç kattan fazla artış göstererek 2019 yılında 201 milyar TL’ye çıkmıştır. Bu rakamlara zoonoz hastalıkların neden olduğu sağlık problemleri de önemli katkıda bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi açıkça göstermiştir ki hastalıklarla mücadelede sadece tedavi esaslı bir yaklaşım sürdürülebilir değildir. Gerekli tedbirlerin alınarak hastalıklardan korunmak suretiyle sağlığın korunması gerekmektedir. Dolayısıyla insan, hayvan ve çevre sağlığını korumasında tedavi hekimliğinden ziyade koruyucu hekimliği esas alan bir sağlık sisteminin hayata geçirilmesi zaruri hale gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.