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5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütle bağlantılı olduğu şüphelenilen 6 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Şubat 2019 Salı 08:55
5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:55
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