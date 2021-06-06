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Aktüel 5 ilde etkili olacak! Meteoroloji açıkladı
Aktüel

5 ilde etkili olacak! Meteoroloji açıkladı

Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 13:00:00 -
5 ilde etkili olacak! Meteoroloji açıkladı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 0, Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 12 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 32, Ağrı'da 25, Erzincan'da 23, Kars'ta 21, Ardahan'da 20 ve Erzurum'da 19 derece olacak.

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