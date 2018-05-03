5 ilde düğmeye basıldı! 12 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alındı.03 Mayıs 2018 Perşembe 12:53
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Elazığ, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında doktor, öğretmen, öğrenci ve esnafın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ