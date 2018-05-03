5 ilde düğmeye basıldı! 12 gözaltı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Elazığ, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında doktor, öğretmen, öğrenci ve esnafın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.