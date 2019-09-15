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5 gol ve 3 kırmızı kartlı maçın kazananı Gazişehir Gaziantep oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Kalyon stadında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

15 Eylül 2019 Pazar 07:46
5 gol ve 3 kırmızı kartlı maçın kazananı Gazişehir Gaziantep oldu

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında Kalyon Stadı’nda, Beşiktaş ile karşılaştı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular, gol sevinci yaşadı. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

İlk yarı

6. dakikada Vida, kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı hakem Halil Umut Meler önce penaltı noktasını gösterdi ve ardından Vida'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 7. dakikada penaltıyı kullanan Twumasi, topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada savunma arkasına sızan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

30. dakikada Gazişehir Gaziantep önemli fırsat kaçırdı. Twumasi'nin sol kanattan yerden yaptığı ortada, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Oğuz Ceylan, Caner'i geçtikten sonra kaleye şut çekti ancak top direkten döndü.

34. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle topu kontrol etti.

41. dakikada Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Ancak top auta gitti.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Gazişehir Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Ceza sahası dışı sol çapraza açılan topa gelişine vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı kaleci Karius'un solundan ağlara gönderdi: 2-0

61. dakikada Kayode sağ kanattan hızla içeri sokularak pasını ceza yayı üzerindeki Chibsah'a verdi. Müsait durumda olan Chibsah'ın şutunda top farklı şekilde auta gitti.

76. dakikada iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayode ile Elneny arasındaki ikili mücadelede hakem Halil Umut Meler, Elneny'ye sarı kart çıkardı. Video Yardımcı Hakemin (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Kayode'yi Elneny'ye dirsek, Elneny'yi ise Kayode'ye tekme attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

79. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş yarı alanının ortalarında topla buluşan Chibsah, soldan hareketlenen Güray Vural'a pasını atarak koşusuna devam etti. Ceza sahasına giren Güray'ın yerden ortasında Chibsah altıpasta yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Bu sırada yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy pozisyonun ofsayt olduğunu belirten bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Güray'ın rakibinin gerisinden çıktığı belirlenerek gol kararı çıktı: 3-0

83. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye indirdi. Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Ljajic bekletmeden topu uygun durumdaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu altıpasta yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

84. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Ljajic'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Hutchinson'un kafayla vurduğu top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2

Hakemin 9 dakika uzattığı maç, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 07:46
  1. Gaziantep
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  4. gazişehir gaziantep
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