5 dakikada köri soslu tavuk tarifi Beyaz etle arası iyi olanları bu habere toplayabilir miyiz? Çünkü bu tarifle, enfes bir lezzete şahit olacaksınız.

Eminiz daha önce böyle bir tavuk yemeği yemediniz! Farklı tadı, dokusu ve kokusuyla sofralarınızı taçlandıracak, köri soslu pratik tavuk yemeğini denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun... Malzemeler 2 parça tavuk göğsü

2-3 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı köri

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

yarım paket krema

tuz, karabiber, kekik Yapılışı Öncelikle tavukları küp küp doğrayın. Sarımsakları, zeytinyağını, sirkeyi ve köri haricindeki baharatları tavukların üzerine ekleyerek harmanlayın. Bu karışım içerisinde tavukları 1-2 saat dolapta bekletin. Ardından bir tavanın içerisine çok az yağ alarak tavukları koyun. Kavrulunca köriyi ilave edin. En son kremasını ekleyerek 2 dakika pişirip ocaktan alın. Dilerseniz aynı şekilde fırında çok az yağ ile pişirmeniz mümkün. 8 dakika pişirip, ardından yağlamanız, en sonki 8 dakikada da keramayı sürerek daha hafif bir yemek yapmanız mümkün.

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