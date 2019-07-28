5 dakikada köri soslu tavuk tarifi
Beyaz etle arası iyi olanları bu habere toplayabilir miyiz? Çünkü bu tarifle, enfes bir lezzete şahit olacaksınız.28 Temmuz 2019 Pazar 23:54
Eminiz daha önce böyle bir tavuk yemeği yemediniz!
Farklı tadı, dokusu ve kokusuyla sofralarınızı taçlandıracak, köri soslu pratik tavuk yemeğini denemelisiniz.
Şimdiden afiyet olsun...
Malzemeler
- 2 parça tavuk göğsü
- 2-3 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı köri
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı sirke
- yarım paket krema
- tuz, karabiber, kekik
Yapılışı
Öncelikle tavukları küp küp doğrayın.
Sarımsakları, zeytinyağını, sirkeyi ve köri haricindeki baharatları tavukların üzerine ekleyerek harmanlayın.
Bu karışım içerisinde tavukları 1-2 saat dolapta bekletin.
Ardından bir tavanın içerisine çok az yağ alarak tavukları koyun. Kavrulunca köriyi ilave edin.
En son kremasını ekleyerek 2 dakika pişirip ocaktan alın.
Dilerseniz aynı şekilde fırında çok az yağ ile pişirmeniz mümkün. 8 dakika pişirip, ardından yağlamanız, en sonki 8 dakikada da keramayı sürerek daha hafif bir yemek yapmanız mümkün.
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