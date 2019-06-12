5 dakikada bir marka başvurusu yapıldı

Destek Patent tarafından yapılan analiz, Türkiye’de markalaşma çalışmalarının hız kazandığını, son beş yıl içinde 600 bine yakın marka başvurusu gerçekleştiğini gösterdi. Geçtiğimiz yıl yapılan başvuru sayısı dikkate alındığında, neredeyse 5 dakikada 1 marka başvurusu yapıldığı görülüyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Güçlü Türk markaları oluşturmak için de markalaşma stratejileri geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye’de markalaşmanın daha da gelişmesi için bütün paydaşlar ile çalışmanın öneminin kavranması lazım” diye konuştu.