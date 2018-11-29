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5 aylık hamile eski eşini yaralayan sanık, hakim karşısında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 aylık hamile eşinin elindeki silahı almak isterken yanlışlıkla eşini vuran şahıs, yargılanmaya başladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:47
5 aylık hamile eski eşini yaralayan sanık, hakim karşısında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte yaşadığı eski eşi 5 aylık hamile Merve P.'yi, elindeki tabancayı almak istediği sırada yanlışlıkla vurarak, yaraladığı iddia edilen Hüseyin P., ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayda karnındaki bebeği kaybeden ve yüzde 54 engelli kalan genç kadın, "Çocuğumu kaybettim, şikayetçiyim" dedi.

Olay, 19 Mart 2018 tarihinde Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve P. (27) ve Hüseyin B.(36) boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Olay günü 5 aylık hamile genç kadın, Hüseyin B.'ye gezmeye gitmek istediğini söyledi. Ancak bu isteği geri çevrildi. Bu nedenle yaşanan tartışmanın ardından Hüseyin B. dışarı çıktı. Bir süre dolaştıktan sonra döndü. Merve P., sehpada duran eski eşine ait tabancayı alıp, kendisine çevirdi. Hüseyin B.'nin genç kadının elinden almak istediği tabanca yine iddiaya göre bir anda ateş aldı. Yanağından giren kurşun Merve P.'nin kafasının arkasından çıktı.  Hüseyin B. koşarak alt kata indi ve komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin B. ise apartmanın giriş kapısında bayıldı. O da ambulansla hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Hem bebeğini kaybetti hem engelli kaldı

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve P., olaydan 6 gün sonra bebeğini kaybetti. Uzun süren tedavinin ardından da yüzde 54 oranında engelli kaldı.

Tutuklanan Hüseyin B. hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Hüseyin B. savunmasında, "Olay günü sehpanın üzerine duran silahı Merve almaya çalıştı. Ben elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi.

Mağdur Merve P. ise "Ne olay öncesini ne de sonrası hatırlamıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:47
  1. 5 aylık hamile eski eşini yaralayan sanık hakim karşısında
  2. Bursa
  3. İnegöl
  4. hamile eşini yaraladı
  5. mahkeme

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