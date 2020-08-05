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5 Ağustos koronavirüs bilançosu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:15:00 -
5 Ağustos koronavirüs bilançosu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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