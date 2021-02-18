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Ekonomi 4D’li işçilere ikramiye verilecek mi? 4D'li işçiler 30 günlük ikramiyeyi ne zaman alacak?
Ekonomi

4D’li işçilere ikramiye verilecek mi? 4D'li işçiler 30 günlük ikramiyeyi ne zaman alacak?

İki taksit halinde ödenecek olan 60 günlük ikramiyenin ilk 30 günlük kısmının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. 4D’li işçiler tarafından ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere bu yıl ilk kez toplu sözleşme hükümleri uyarınca toplamda 60 günlük ikramiye verilecek. Peki, 4D'li işçiler 30 günlük ikramiyeyi ne zaman alacak? İlk 30 günlük ikramiye ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:05:00 -
4D’li işçilere ikramiye verilecek mi? 4D'li işçiler 30 günlük ikramiyeyi ne zaman alacak?

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere bu yıl ilk kez toplu sözleşme hükümleri uyarınca toplamda 60 günlük ikramiye verilecek. Peki, iki taksit halinde ödenecek olan 60 günlük ikramiyenin ilk 30 günlük kısmı ne zaman verilecek? 4D’li işçiler tarafından ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Çalışanlar asıl iş kollarında kadroya geçerek yeni haklarına kavuşuyor. 4D’li işçilere yılda 4 taksit şeklinde ödenen 13 günlük ilave tediyelerin haricinde, toplam 60 günlük de ikramiye ödemesi sağlanmaktadır. 60 günlük ikramiye ise 2 taksit şeklinde mart ve eylül aylarında çalışanların hesaplarına aktarılıyor.

İlk 30 günlük ikramiye ne zaman yatacak?

İlave tediyeler 6772 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tarihlerde ödenmektedir. Söz konusu tediyelerin dışında kalan ikramiyeler ise Mart ve Eylül aylarında iki taksit halinde işçilerin hesaplarına aktarılır.

60 günlük ikramiyenin ilk 30 günlük kısmı 15 Mart tarihinde işçilerin hesaplarına yatacak. 30 günlük diğer yarısı ise 15 Eylül tarihinde ödenecek.

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