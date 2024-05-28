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Yerel

49 yıl hapis cezası almıştı... Bakın ne yaparken yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:04:00 -
49 yıl hapis cezası almıştı... Bakın ne yaparken yakalandı!

Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan azılı hırsızın, yalın ayak emniyet binasına götürülmesi dikkat çekti.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri ilçede devriye gezdiği sırada bir kişinin motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. Şüphelinin yanına giden polis, motosiklet hırsızı V.Ü.'yü suçüstü yakaladı. Yapılan Genel Bilgi Tarama sorgusunda şüphelinin, birçok hırsızlık suçundan 49 yıl 15 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan azılı hırsız, yalın ayak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgusunun ardından V.Ü., cezaevine teslim edildi.

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Yorumlar

fetösavar

ceza sistemimiz değişmeli... bu adama elli sene niye devlet baksın, barındırsın... yaptığı işin cezasını çekecekse çalışacak.. ama para kazanmak için değil, hapiste yemeğini yemek için... indireceksin madene, daldıracaksın lağıma.... kimse içeri girmeyi aklına dahi getiremeyecek... oh, mis, doktoru ossun, dişçisi ossun, aşçısı ossun... iyi be... kışın üşüme yok, yazın yanma yok... var mı böyle beleş ceza...
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