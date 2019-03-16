49 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'dan flaş karar Hristiyan terörist tarafından 49 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırı nedeniyle bu kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Saldırganın Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2'si yarı otomatik, 2'si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, ‘‘Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim’’ dedi. Christchurch katliamı Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Hristiyan terörist, 49 Müslüman'ı hunharca katletti.

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