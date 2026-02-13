  • İSTANBUL
Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!
AA Giriş Tarihi:

Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, taksimetreye entegre pos cihazı zorunluluğu gelirken, fiş kesilmeden yeni yolculuk başlatılamayacak.

#1
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

Taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan 'taksi mali cihaz' kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi. Bu sayede yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak. Taksimetre kapandığında cihazlardan otomatik fiş veya belge düzenlenecek, fiş veya belge düzenlenmeden taksimetre yeni yolculuğa başlayamayacak. Tebliğe göre mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor.

#2
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre GİB, bu tebliğle, kayıtlı ekonomiyi desteklemek, belge düzenini sağlamak ve kartla ödeme imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı.

#3
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

#4
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

FİŞ DÜZENLENMEDEN YENİ YOLCULUĞA BAŞLANAMAYACAK Taksimetre kapandığında cihazlardan otomatik fiş veya belge düzenlenecek, fiş veya belge düzenlenmeden taksimetre yeni yolculuğa başlayamayacak. Ödeme kartla yapıldığında, hem banka POS bilgilerini hem de mali fişi içeren "bütünleşik fiş" veya "e-Belge" düzenlenecek.

#5
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

KART GEÇMEMESİ MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK Gelir İdaresi tarafından 2024'te yapılan düzenlemeyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan tüm mükelleflerin kartla ödeme taleplerini kabul etmesi gerekirken tebliğle, benzer şekilde taksilerde de kullanılacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bir banka uygulamasının yüklenmesi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda taksi müşterilerinin kart geçmemesi nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

#6
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

Mükellefler, taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda kalacak. Taksi mali cihazından kartla ödeme imkanı da sunulacağından müşteriler, kolay şekilde kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.

#7
Foto - Taksilerde artık zorunlu oldu! Eylül ayına kadar süre tanındı!

MEVCUT İŞLETMECİLER İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL Tebliğle taksi işletmeleri için cihazlara geçiş süreci de belirlendi. Bu çerçevede mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor. Bakanlık tarafından onaylanmış en az bir taksi mali cihaz bulunması şartıyla, yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme dahil olacak ancak yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme dahil olunması gerekecek.

