489 dernekten Mehmet Özhaseki’ye tam destek

Yeni Akit Ankara

31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi bir açıklama yapan Ankaralı 10 federasyon ve 489 dernek AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye tam destek verdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda 10 federasyon ve 489 dernek adına yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

Ayrımcılık yapılmak isteniyor

“Malumunuz 31 mart tarihinde çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bizler Ankara’da yaşayan, Ankara’da üreten, Ankara’da tüketen, ömrünü Ankara’ya vermiş sivil toplum kuruluşları olarak bu seçimlerle ilgili kanaatlerimizi paylaşmak üzere bir araya geldik. Bizlerin kurulma amacı sadece hemşerilerimizin sorunlarını çözmek değildir. Ülkemizi ilgilendiren her türlü sosyal ve siyasal olaylara ilişkin kanatlerimizi de belirtmek bizim temel görevimizdir. Yerel seçimler nedeniyle, bir takım çevreler tarafından mikro milliyetçilik söylemleri üzerinden seçim kampanyası ile Ankara’da oturan hemşerilerimiz arasında ‘Ankara Ankaralılarındır’ sloganıyla ayrım yapılmak istenmektedir. Oysa 81 vilayetimizin tamamından gelip Ankara’ya yerleşen nüfusun tamamı Ankaralıdır.”

Yaptıkları yapacaklarının teminatı

“Ankara ortak değerimiz olmalıdır” cümlesinin altının çizildiği açıklamada, şöyle devam edildi: “Ülkemiz de 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için, daha güzel bir Ankara için Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olmaya karar verdik. Bize göre başkent Ankara hamasi söylemlerle, hayali projelerle idare edilemez. Projelerin ayakları yere basmalıdır. Projede kaynaklar belirtilmelidir. Mehmet Özhaseki yaptığı hizmetlerle bizlere güven verdi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle, daha yeşil bir Ankara için, çocuklarımız için yarınlarımız için kararımız Mehmet Özhaseki’dir.”

10 federasyon ve 489 dernek

10 federasyon başkanı ve 489 dernek başkanı adına açıklamanın yapıldığı dile getirilirken, açıklamaya imza atan federasyonlar ise şu şekilde sıralandı:

Kırşehirliler Federasyonu, Yozgatlılar Federasyonu, Çorumlular Federasyonu, Ankaralılar Federasyonu, Çankırılılar Federasyonu, Kars Ardahan Iğdır Federasyonu, Niğdeliler Federasyonu, Gümüşhaneliler Federasyonu, Erzurumlular Federasyonu ve Kırıkkaleliler Vakfı.

Hemşericilik istemiyoruz

Yıllardır Ankara’da yaşayan ve Anadolu’nun birçok farklı şehrinden gelen kişilerin oluşturduğu Ankaralı 10 federasyon ve 489 dernek, yerel seçimlerde Mehmet Özheseki’ye tam destek vereceklerini açıkladı. Platform açıklamasında, “Ankara Ankaralılarındır sloganıyla ayrım yapılmak istenmektedir. 81 vilayetimizin tamamından gelip Ankara’ya yerleşen nüfusun tamamı Ankaralıdır” vurgusu yapıldı.