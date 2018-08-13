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482 göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 482 göçmen yakalandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:14
482 göçmen yakalandı

Hafta sonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, Enez, İpsala ve Meriç ilçelerinde devriye görevi sırasında çok sayıda yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubun geçişini önledi.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Senegal, Nepal, Eritre, Myanmar, Burkina Faso, Gana, Cezayir, Mısır ve Filistin uyruklu 482 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:14
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