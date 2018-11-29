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48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Eskişehir'de, yaşının 3 katı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki çocuk yakalandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:34
48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Eskişehir'de, hakkında çeşitli suçlardan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler istihbarat aldı

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan C.Y'nin, Eskişehir-Ankara kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda çalıntı motosiklete benzin aldığı bilgisine ulaştı.

Kısa süreki kovalamacanın ardından yakalandı

Olay yerine gelen polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan C.Y, kısa süreli kovalamacanın ardından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalandı.

Adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan ve hakkında çeşitli suçlardan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y'nin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:34
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. gözaltı
  4. Asayiş
  5. kesinleşmiş hapis cezası

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