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Aktüel

48 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı

Bursa’da 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak özel araçlarıyla gezintiye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:26:18 -
48 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı

Bursa’da 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak özel araçlarıyla gezintiye çıktı. İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.



Korona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde beşinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından havanın yağmurlu olmasına rağmen İnegöllü vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak özel araçlarıyla gezmeye çıktı. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk Bulvarı’nı trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.

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