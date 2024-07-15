48 saatlik destansı direnişin yıldönümünde 90 bin camide sela okunacak!
15 Temmuz ihanetinin yaşandığı gece okunan sela sesleri bu gece de minarelerden yükselecek.
Türkiye 15 Temmuz kalkışmasının 8. yıldönümünde darbecilere karşı tek yürek oldu.
Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde şehitlerimiz hayır dualarıyla yad edildi. Verilen tüm mesajlarda vatana ihanet eden hainlere meydan okundu.
90 bin camide eş zamanlı sela okunacak!
15 Temmuz gecesinde camilerden okunan selalar, bu gece de Türkiye genelinde tüm camilerden okunacak.
Saat 00:13'te 90 bin camiden okunacak selalara ilişkin genelge tüm il ve ilçe müftülüklerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderildi.
Öte yandan okunacak selaların ardından cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
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