  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan medyasından şok eden çıkış! 'Doğu Akdeniz'i Türklere bırakalım'

Eyvah eyvah! 36 İHA peş peşe düşürüldü, 2 bin asker öldürüldü

Daire arsa almak isteyenler dikkat! Yüzde 20 indirimle satışa çıkıyor

"Türkiye’de 1000 sene kalacağız" diyorlardı! Teknoloji firması böyle iflas etti

Vatana ve şehitlere ihanet! Lağım çukuru Ekşi'de küstah 15 Temmuz paylaşımları

Erdoğan’dan, darbeci Siyonistleri delirten hamle! Resmen çılgına döndüler

AK Partili isim o cemaati ihbar etti: Operasyon yapılsın

‘Seçim yarışı çoktan bitti! Clinton'a yakın isim yeni ABD başkanını açıkladı

Mansur Yavaş gaza bastı! Ankara’da ulaşım zammı yükleniyor

Araç Klimalarının Bilinmeyen Sırları: Klimanızı 3 Kat Verimli Hale Getirecek!
Gündem 48 saatlik destansı direnişin yıldönümünde 90 bin camide sela okunacak!
Gündem

48 saatlik destansı direnişin yıldönümünde 90 bin camide sela okunacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 20:45:00 -
48 saatlik destansı direnişin yıldönümünde 90 bin camide sela okunacak!

15 Temmuz ihanetinin yaşandığı gece okunan sela sesleri bu gece de minarelerden yükselecek.

Türkiye 15 Temmuz kalkışmasının 8. yıldönümünde darbecilere karşı tek yürek oldu.

Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde şehitlerimiz hayır dualarıyla yad edildi. Verilen tüm mesajlarda vatana ihanet eden hainlere meydan okundu.

90 bin camide eş zamanlı sela okunacak!

15 Temmuz gecesinde camilerden okunan selalar, bu gece de Türkiye genelinde tüm camilerden okunacak.

Saat 00:13'te 90 bin camiden okunacak selalara ilişkin genelge tüm il ve ilçe müftülüklerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderildi.

Öte yandan okunacak selaların ardından cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR'dan 15 Temmuz anması: 'İlk şehidlerden biri de HÜDA PAR üyesiydi'
HÜDA PAR'dan 15 Temmuz anması: 'İlk şehidlerden biri de HÜDA PAR üyesiydi'

Siyaset

HÜDA PAR'dan 15 Temmuz anması: 'İlk şehidlerden biri de HÜDA PAR üyesiydi'

Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu
Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu

Gündem

Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu

Kılıçdaroğlu duymasın! Özgür Özel ‘tiyatro’ söylemini tashih etti
Kılıçdaroğlu duymasın! Özgür Özel ‘tiyatro’ söylemini tashih etti

Siyaset

Kılıçdaroğlu duymasın! Özgür Özel ‘tiyatro’ söylemini tashih etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye sahip çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye sahip çıktı

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye sahip çıktı

İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!
İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!

Siyaset

İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23