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Aktüel 47 suçtan aranan kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı
Aktüel

47 suçtan aranan kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:10:04 -
47 suçtan aranan kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde işlediği 47 ayrı suçtan aranan kişi, Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yaptıkları denetimde, Çarşı İçi Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Hakan B'yi (23) yakaladı.

İskenderun doğumlu Hakan B'nin birçok ilde işlenmiş dolandırıcılık ve güveni suistimal suçlarından 55 ayrı kaydının olduğu belirlendi.

Söz konusu kişinin 40'ı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplam 47 ayrı suçtan arandığını tespit eden ekipler, ayrıca hakkında 6 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 660 lira adli para cezası bulunduğu bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan Hakan B, Mamak Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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