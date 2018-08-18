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47 kilo 200 gram kaçak çay ele geçirildi

Derinkuyu ilçesinde yabancı uyruklu iki şahsın evinde yapılan aramada 47 kilo 200 gram kaçak çay ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
47 kilo 200 gram kaçak çay ele geçirildi

Derinkuyu’da KOM Şube ekipleri tarafından yabancı uyruklu iki şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 47 kilo 200 gram kaçak çay, 9 bin 200 adet makaron, bin 700 adet telefon kılıfı, 34 adet şarj aleti, 9 bin 980 gram tütün ve 3 bin 940 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Derinkuyu Adliyesine sevk edildiği öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
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