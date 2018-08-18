47 kilo 200 gram kaçak çay ele geçirildi

Derinkuyu’da KOM Şube ekipleri tarafından yabancı uyruklu iki şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 47 kilo 200 gram kaçak çay, 9 bin 200 adet makaron, bin 700 adet telefon kılıfı, 34 adet şarj aleti, 9 bin 980 gram tütün ve 3 bin 940 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Derinkuyu Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.