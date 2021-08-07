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Gündem 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı!
Gündem

47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü, son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 02:10:00 - 2021-08-07 02:10:27
47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı!

Türkiye'de 28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları detay durumunu açıkladı.

13 noktada yangınlar sürüyor

Buna göre; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde 8, Aydın'ın Karacasu ve Bozdağan ilçelerinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1, Karabük merkezde 1, Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1 yangın devam ediyor.

209 yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

 

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