0553 313 94 23

47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda geri sayım

Bu yıl 47.

30 Temmuz 2019 Salı 12:12
47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda geri sayım

Bu yıl 47. kez düzenlenecek olan Folkart TSYD Ege Kupası’nın tanıtım toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bilet fiyatlarının 10 TL olacağını ifade ederken, İzmir Atatürk Stadı’nda düzenlenecek turnuvada 6 Ağustos’ta Altay-Altınordu, 7 Ağustos’ta Karşıyaka-Menemenspor, 9 Ağustos’ta ise final maçının oynanacağını açıkladı.


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin bu sezon 47. kez düzenleyeceği Folkart TSYD Ege Kupası’nın tanıtım toplantısı İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Organizasyona TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili İrfan Erol, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ve Menemenspor yöneticisi Ali Kaşarcı katıldı. Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor’un turnuvada boy göstereceğini belirten Bahri Okumuş, "4 kulübümüzün katılımıyla turnuvamız, 6-7 ve 9 Ağustos tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak. Maçlar 19.30’da başlayacak ve biletler 10 TL’den satışa çıkacak. İlk maç 6 Ağustos’ta Altay-Altınordu arasında oynanacak. 7 Ağustos’ta ise Menemenspor ile Karşıyaka karşılaşacak. İlk maçları kazanan ekipler 9 Ağustos’ta final müsabakasına çıkacak" dedi.


TSYD kupalarının tarihi değeri olduğunu anlatan Başkan Okumuş, "Bu turnuva kendine has atmosferi olan özel organizasyondur. Ancak zaman içinde futbolun endüstrileşmesi kendini hissettirdikçe geleneksel kupalar ortadan kalktı. Bir istisnamız var, o da İzmir. İzmir bu yıl 47. kez turnuvayı düzenleyebiliyor. Kupa TSYD’nin organizasyonu olsa da bu İzmir’in bir markasıdır. Bu tür köklü organizasyonlar şehirlerin marka değerlerine değer katan organizasyonlardır. Bu turnuvayı mevcut tüm olumsuz koşullara rağmen düzenleyebiliyoruz, bu geleneği yaşatmak adına çabalar gösteriyoruz" diye konuştu.


İZVAK Başkanı Ali Erten ise TSYD Ege Kupası’nın İzmir’in değeri olduğunu dile getirerek, "Ege Kupası’nı 47 kere yaptıysanız onun kökleri, hatıraları vardır. Aksi takdirde bu kadar yaşayamazdı. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden TSYD kupalarının hatıraları var. TSYD kupası sezon öncesi dört gözle beklenen turnuvaydı. Bu İzmir’de sürdürülebiliyor. Bunun için çaba gösteren TSYD yönetimine ve geçen sene ve bu sene destek veren Folkart’a da gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Ünal Ersözlü de, "Güzel, anlamlı bir gündeyiz. Kurumsal ve tarihsel olarak ilk futbolun oynandığı şehirde yaşadığımızı unutmamak gerekir. Bu organizasyonu sürdürmek için TSYD’nin ciddi çabası var. Folkart olarak şehrin değerlerine sahip çıkmak konusunda duyarlılığa sahibiz. Çabalar olmasa bizim katkımızın anlamı kalmazdı. Tüm kuruluşları TSYD kupasına katkı vermek konusunda davet ediyorum" yorumunu yaptı.


Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, "Kentleri, ulusları kent yapan, ulus yapan değerleridir. İzmir’de gelenekselleşen daha eski bir organizasyon yok. Festivaller, organizasyonlar duyuyoruz ama güzide turnuvanın 47. kez düzenleniyor olması bizim misyonumuzda var. Türkiye’nin Altınordusu olmamızın yanı sıra bu topraklarda doğan, cumhuriyetle yaşıt bir camiayız. İlk TSYD’nin daveti geldiğinde hemen gerekli katılım cevabını vermiştik. Gelenekselleşen turnuvanın her dönemde desteklenmesi gerektiğini kulüp olarak düşünüyoruz" dedi.


Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ile Menemenspor yönetim kurulu üyesi Ali Kaşarcı ise tüm takımlara başarılar dileyerek, "Geleneksel turnuvada yer almak bize gurur veriyor" cümlelerini kullandı. İZTO Başkan Vekili İrfan Erol da turnuvaya katkı koyan tüm kurum ve kuruşlara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Veocel yeni teknolojisini tanıttı
    1. Veocel yeni teknolojisini tanıttı
    2. Yol ortasında kalan minare görenleri..
    3. GÜNCELLEME - Adana'daki 4 milyon 795..
    4. Çeşmeli satranççılardan önemli başarı
    5. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    6. İncir ihracatında 2019 yılı hedefi 50..
    7. Sivrihisar’da açık hava sineması..
    8. Türkiye'den kritik NATO ve S-400..
    9. Bünyan’da Kurban Kesim Kursu Açıldı
    10. Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
    11. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
    12. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
    13. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
    14. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
    15. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
    16. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
    17. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    18. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    19. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    20. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    21. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    22. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    23. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    24. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    25. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    26. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    27. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    28. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    29. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    30. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!