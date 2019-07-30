47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda geri sayım

Bu yıl 47. kez düzenlenecek olan Folkart TSYD Ege Kupası’nın tanıtım toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bilet fiyatlarının 10 TL olacağını ifade ederken, İzmir Atatürk Stadı’nda düzenlenecek turnuvada 6 Ağustos’ta Altay-Altınordu, 7 Ağustos’ta Karşıyaka-Menemenspor, 9 Ağustos’ta ise final maçının oynanacağını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin bu sezon 47. kez düzenleyeceği Folkart TSYD Ege Kupası’nın tanıtım toplantısı İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Organizasyona TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili İrfan Erol, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ve Menemenspor yöneticisi Ali Kaşarcı katıldı. Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor’un turnuvada boy göstereceğini belirten Bahri Okumuş, "4 kulübümüzün katılımıyla turnuvamız, 6-7 ve 9 Ağustos tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak. Maçlar 19.30’da başlayacak ve biletler 10 TL’den satışa çıkacak. İlk maç 6 Ağustos’ta Altay-Altınordu arasında oynanacak. 7 Ağustos’ta ise Menemenspor ile Karşıyaka karşılaşacak. İlk maçları kazanan ekipler 9 Ağustos’ta final müsabakasına çıkacak" dedi.

TSYD kupalarının tarihi değeri olduğunu anlatan Başkan Okumuş, "Bu turnuva kendine has atmosferi olan özel organizasyondur. Ancak zaman içinde futbolun endüstrileşmesi kendini hissettirdikçe geleneksel kupalar ortadan kalktı. Bir istisnamız var, o da İzmir. İzmir bu yıl 47. kez turnuvayı düzenleyebiliyor. Kupa TSYD’nin organizasyonu olsa da bu İzmir’in bir markasıdır. Bu tür köklü organizasyonlar şehirlerin marka değerlerine değer katan organizasyonlardır. Bu turnuvayı mevcut tüm olumsuz koşullara rağmen düzenleyebiliyoruz, bu geleneği yaşatmak adına çabalar gösteriyoruz" diye konuştu.

İZVAK Başkanı Ali Erten ise TSYD Ege Kupası’nın İzmir’in değeri olduğunu dile getirerek, "Ege Kupası’nı 47 kere yaptıysanız onun kökleri, hatıraları vardır. Aksi takdirde bu kadar yaşayamazdı. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden TSYD kupalarının hatıraları var. TSYD kupası sezon öncesi dört gözle beklenen turnuvaydı. Bu İzmir’de sürdürülebiliyor. Bunun için çaba gösteren TSYD yönetimine ve geçen sene ve bu sene destek veren Folkart’a da gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünal Ersözlü de, "Güzel, anlamlı bir gündeyiz. Kurumsal ve tarihsel olarak ilk futbolun oynandığı şehirde yaşadığımızı unutmamak gerekir. Bu organizasyonu sürdürmek için TSYD’nin ciddi çabası var. Folkart olarak şehrin değerlerine sahip çıkmak konusunda duyarlılığa sahibiz. Çabalar olmasa bizim katkımızın anlamı kalmazdı. Tüm kuruluşları TSYD kupasına katkı vermek konusunda davet ediyorum" yorumunu yaptı.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, "Kentleri, ulusları kent yapan, ulus yapan değerleridir. İzmir’de gelenekselleşen daha eski bir organizasyon yok. Festivaller, organizasyonlar duyuyoruz ama güzide turnuvanın 47. kez düzenleniyor olması bizim misyonumuzda var. Türkiye’nin Altınordusu olmamızın yanı sıra bu topraklarda doğan, cumhuriyetle yaşıt bir camiayız. İlk TSYD’nin daveti geldiğinde hemen gerekli katılım cevabını vermiştik. Gelenekselleşen turnuvanın her dönemde desteklenmesi gerektiğini kulüp olarak düşünüyoruz" dedi.

Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ile Menemenspor yönetim kurulu üyesi Ali Kaşarcı ise tüm takımlara başarılar dileyerek, "Geleneksel turnuvada yer almak bize gurur veriyor" cümlelerini kullandı. İZTO Başkan Vekili İrfan Erol da turnuvaya katkı koyan tüm kurum ve kuruşlara teşekkür etti.