47 belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılan yerel yönetimlerin birim toplantısında farklı partilerden AK Parti’ye geçiş yapacak belediye başkanlarının süreçleri değerlendirildi.

YeniAkit’in AK Parti kaynaklarından aldığı bilgilere göre, bugüne kadar Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Osmaniye Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Elazığ Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven, Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün, Ağrı Tutak İlçe Belediye Başkanı Bülent Duru, Bolu Dörtdivan İlçe Belediye Başkanı Hamza Efe, Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli Belde Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, Muş Karaağaçlı Belde Belediye Başkanı Suphi Özbayam, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya, Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yalova Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Elazığ Erimli Belediye Başkanı Cihan Yılmaz, Elazığ Bükardı Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz, Muş Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi ve Muş Kırköy Belediye Başkanı Nihat Dizman, Muş Serinova Belediye Başkanı Engin Atılgan ve Muş Kızılağaç Belediye başkanı Burhan Öğüt AK Parti’ye geçmişti.

AK Parti’nin belediye sayısı 833 olacak

31 Mart 2019'daki seçimden sonra bugüne kadar AK Parti'ye geçen 23 belediye başkanı ile AK Parti'nin belediye sayısının 786'ya çıktığını ve önümüzdeki günlerde geçişi tamamlanacak 47 belediye başkanıyla birlikte bu sayının 833’e çıkacağı öğrenildi.