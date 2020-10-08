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Siyaset 46 yıl aradan sonra Maraş açılıyor
Siyaset

46 yıl aradan sonra Maraş açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni”nde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:43:00 -
46 yıl aradan sonra Maraş açılıyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Kapalı olan Maraş’ın kıyılarını perşembe gününden itibaren halkımızın kullanımına açıyoruz” dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın perşembe günü açılacağını belirterek, ‘Somut adım atıyoruz, fiilen çalışmasını başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde başlatacağız. Halkımız sahilden istifade edecek’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Maraş’ın KKTC’nin toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Maraş’ın güzel sahil şeridi halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasında ayrıca, “Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm imkanı kalmadı” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs’ta artık eskilerin ‘zor oyunu bozar’ dediği yere doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş’ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Hiçbir özel mülk olmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş bölgenin gözde bir turizm beldesi haline dönüşmesi, tek başına KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Bölgede halen süren doğalgaz faaliyetlerden her an müjdeli haber alabiliriz. KKTC büyüdükçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri birer birer kırılacaktır. Eskilerin zor oyunu bozar dediği yere doğru gidiyoruz. Başbakan sayın Tatar’ın koyduğu güçlü irade önemli fırsattır. Bir kez daha Maraş’ın açılması kararının Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti halkına hayırlı olmasını diliyoruz.”

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