46 terör şüphelisi paketlendi
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
YENİ AKİT ANKARA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve El Kaide üyesi şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Afyonkarahisar ilinde 1 şahıs, Ağrı ilinde 10 şahıs, Bingöl ilinde 1 şahıs, Bursa ilinde 1 şahıs, Denizli ilinde 1 şahıs, Gaziantep ilinde 3 şahıs, Hakkari ilinde 3 şahıs, Hatay ilinde 1 şahıs, Osmaniye ilinde 2 şahıs, Siirt ilinde 3 şahıs, Şanlıurfa ilinde 6 şahıs, Şırnak ilinde 5 şahıs ve Van ilinde 9 şahıs olmak üzere toplamda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.